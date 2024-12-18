https://sarabic.ae/20241218/شرب-الماء-دراسة-جديدة-تكشف-عن-فوائد-صحية-غير-معروفة-قد-تفاجئك-1095908724.html
شرب الماء... دراسة جديدة تكشف عن فوائد صحية غير معروفة قد تفاجئك
شرب الماء... دراسة جديدة تكشف عن فوائد صحية غير معروفة قد تفاجئك
سبوتنيك عربي
من المعروف أن الحفاظ على الترطيب الجيد أمر مهم لصحة الإنسان، ولكن دراسة جديدة تتطرق إلى تفاصيل أكثر تحديدا تشرح المزيد من الفوائد المحددة المرتبطة بشرب كميات... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T08:33+0000
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2024-12-18T08:33+0000
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قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) بمراجعة 18 دراسة سابقة، شملت نحو 48 مشاركاً في المتوسط، أظهرت غالبيتها فوائد شرب الكثير من الماء.حتى الآن، لم تتوصل الأبحاث المتعلقة بالاستهلاك المرتفع للماء، مثل شرب أكثر من 8 أكواب يومياً، إلى استنتاجات قاطعة حول الفوائد الصحية، حيث تباينت النتائج نتيجة لعوامل مثل الجنس والعمر والبيئة، وتظهر هذا المراجعة أن هناك فوائد عديدة وراء شرب كميات كبيرة من الماء تتجاوز مجرد الشعور بالانتعاش.من المهم أن نلاحظ أن فوائد شرب كميات كبيرة من الماء لم تكن دائماً واضحة في الدراسات التي تمت مراجعتها، حيث أظهرت 10دراسات فقط من أصل 18 نتائج إيجابية قابلة للقياس.لم تكن أي من الدراسات التي تمت مراجعتها صارمة بما فيه الكفاية في أساليبها لإثبات العلاقات السببية، لكنها تعطينا مؤشراً على المجالات الصحية المتنوعة التي يمكن أن يكون شرب المزيد من الماء مفيداً للإنسان، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ويقول بريير: "نعلم أن الجفاف ضار، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية".وأضاف: "من جهة أخرى، قد يستفيد الشخص الذي يعاني من التبول المتكرر من شرب كميات أقل من الماء. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في استهلاك الماء".الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواجمفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة
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الصحة, الماء, مياه شرب, الضغط, علاج ضغط الدم
الصحة, الماء, مياه شرب, الضغط, علاج ضغط الدم
شرب الماء... دراسة جديدة تكشف عن فوائد صحية غير معروفة قد تفاجئك
من المعروف أن الحفاظ على الترطيب الجيد أمر مهم لصحة الإنسان، ولكن دراسة جديدة تتطرق إلى تفاصيل أكثر تحديدا تشرح المزيد من الفوائد المحددة المرتبطة بشرب كميات وفيرة من الماء، والتي قد تكون مفاجئة للبعض.
قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) بمراجعة 18 دراسة سابقة، شملت نحو 48 مشاركاً في المتوسط، أظهرت غالبيتها فوائد شرب الكثير من الماء.
حتى الآن، لم تتوصل الأبحاث المتعلقة بالاستهلاك المرتفع للماء، مثل شرب أكثر من 8 أكواب يومياً، إلى استنتاجات قاطعة حول الفوائد الصحية، حيث تباينت النتائج نتيجة لعوامل مثل الجنس والعمر والبيئة، وتظهر هذا المراجعة أن هناك فوائد عديدة وراء شرب كميات كبيرة من الماء تتجاوز مجرد الشعور بالانتعاش.
يقول الطبيب المختص في المسالك البولية، بنجامين بريير، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، (UCSF)،إن عدد الأبحاث الجادة في هذا المجال كان محدوداً، ولكن في بعض المجالات المحددة، كانت هناك فوائد ذات دلالة إحصائية. وأضاف: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تقيم فوائد استهلاك الماء على النتائج الصحية على نطاق واسع".
من المهم أن نلاحظ أن فوائد شرب كميات كبيرة من الماء لم تكن دائماً واضحة في الدراسات التي تمت مراجعتها، حيث أظهرت 10دراسات فقط من أصل 18 نتائج إيجابية قابلة للقياس.
أهم الفوائد المرتبطة بشرب المزيد من الماء تمثلت في تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى والمساعدة في فقدان الوزن. أظهرت دراسات فردية أيضًا أن شرب الماء يساعد في الوقاية من الصداع النصفي، والتهابات المسالك البولية، ويسهم في التحكم في السكري وانخفاض ضغط الدم.
لم تكن أي من الدراسات التي تمت مراجعتها صارمة بما فيه الكفاية في أساليبها لإثبات العلاقات السببية، لكنها تعطينا مؤشراً على المجالات الصحية المتنوعة التي يمكن أن يكون شرب المزيد من الماء مفيداً للإنسان، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت
".
من ناحية أخرى، فإن الأدلة العلمية أكثر وضوحًا فيما يتعلق بمخاطر عدم شرب كميات كافية من الماء، حيث ارتبط الجفاف بتقليل متوسط العمر وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. يحتاج الجسم إلى الماء ليبقى باردًا ويتخلص من الفضلات، وبالتالي يجب تعويض هذا الفاقد بشكل مستمر.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُوصى بشرب نحو 3.2 لتر يومياً من الماء للرجال (نحو 14 كوبًا تقريبا)، ونحو 2.7 لتر يومياً للنساء (ما يعادل 11 كوبًا) في المناخات المعتدلة. ومع ذلك، سيختلف الأمر حسب طبيعة الجسم والبيئة.
ويقول بريير: "نعلم أن الجفاف ضار، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية".
وأضاف: "من جهة أخرى، قد يستفيد الشخص الذي يعاني من التبول المتكرر من شرب كميات أقل من الماء. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في استهلاك الماء".