https://sarabic.ae/20241218/شرب-الماء-دراسة-جديدة-تكشف-عن-فوائد-صحية-غير-معروفة-قد-تفاجئك-1095908724.html

شرب الماء... دراسة جديدة تكشف عن فوائد صحية غير معروفة قد تفاجئك

شرب الماء... دراسة جديدة تكشف عن فوائد صحية غير معروفة قد تفاجئك

سبوتنيك عربي

من المعروف أن الحفاظ على الترطيب الجيد أمر مهم لصحة الإنسان، ولكن دراسة جديدة تتطرق إلى تفاصيل أكثر تحديدا تشرح المزيد من الفوائد المحددة المرتبطة بشرب كميات... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T08:33+0000

2024-12-18T08:33+0000

2024-12-18T08:33+0000

الصحة

الماء

مياه شرب

الضغط

علاج ضغط الدم

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قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) بمراجعة 18 دراسة سابقة، شملت نحو 48 مشاركاً في المتوسط، أظهرت غالبيتها فوائد شرب الكثير من الماء.حتى الآن، لم تتوصل الأبحاث المتعلقة بالاستهلاك المرتفع للماء، مثل شرب أكثر من 8 أكواب يومياً، إلى استنتاجات قاطعة حول الفوائد الصحية، حيث تباينت النتائج نتيجة لعوامل مثل الجنس والعمر والبيئة، وتظهر هذا المراجعة أن هناك فوائد عديدة وراء شرب كميات كبيرة من الماء تتجاوز مجرد الشعور بالانتعاش.من المهم أن نلاحظ أن فوائد شرب كميات كبيرة من الماء لم تكن دائماً واضحة في الدراسات التي تمت مراجعتها، حيث أظهرت 10دراسات فقط من أصل 18 نتائج إيجابية قابلة للقياس.لم تكن أي من الدراسات التي تمت مراجعتها صارمة بما فيه الكفاية في أساليبها لإثبات العلاقات السببية، لكنها تعطينا مؤشراً على المجالات الصحية المتنوعة التي يمكن أن يكون شرب المزيد من الماء مفيداً للإنسان، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ويقول بريير: "نعلم أن الجفاف ضار، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية".وأضاف: "من جهة أخرى، قد يستفيد الشخص الذي يعاني من التبول المتكرر من شرب كميات أقل من الماء. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في استهلاك الماء".الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواجمفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة

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الصحة, الماء, مياه شرب, الضغط, علاج ضغط الدم