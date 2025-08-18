عربي
زيلينسكي: يجب توافر الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين قوة الساقين وصحة الدماغ
دراسة توضح العلاقة بين قوة الساقين وصحة الدماغ

كشفت دراسات علمية حديثة عن ارتباط وثيق بين قوة الساقين وصحة دماغ الإنسان، مؤكدة أن اللياقة البدنية للساقين قد تكون مؤشرا حاسما للحفاظ على القدرات المعرفية مع تقدم العمر.
وأوضحت عالمة الفيزيولوجيا العصبية لويزا نيكولا، في حوار مع الطبيب درو بوروهيت، أن دراسة شملت 300 توأم بمتوسط عمر 55 عاما أظهرت تفوق الأفراد ذوي عضلات الساق القوية في الأداء المعرفي بعد عقد من الزمن، مقارنة بغيرهم، حتى مع مراعاة عوامل مثل أمراض القلب، السكري، أو التدخين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
وكشفت فحوصات الرنين المغناطيسي، التي أجريت لاحقا على بعض المشاركين، أن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة ساق أكبر حافظوا على حجم أكبر من المادة الرمادية وهياكل دماغية أكثر صحة بعد أكثر من عشر سنوات.
من جانبها، أكدت الدكتورة كلير ستيفز، الباحثة الرئيسة في الدراسة، أن قوة الساق كانت العامل الأبرز في دعم الصحة المعرفية.

بدورهم، وصف خبراء من جمعيات أبحاث ألزهايمر هذه النتائج بأنها دليل قوي على أهمية النشاط البدني للدماغ.

ويدعو خبراء الصحة إلى اعتماد تمارين بسيطة مثل القرفصاء ورفع الأثقال، ليس فقط لتحسين الحركة أو المظهر الجسدي، بل كإجراء وقائي لحماية القدرات العقلية في مراحل لاحقة من العمر.
