دراسة توضح مخاطر عدم تنظيف فوهات السجائر الإلكترونية
دراسة توضح مخاطر عدم تنظيف فوهات السجائر الإلكترونية
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة فلوريدا الأمريكية، عن مخاطر صحية محتملة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، خاصة الأجهزة ذات الاستخدام الواحد، حيث تبين أن
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة توضح مخاطر عدم تنظيف فوهات السجائر الإلكترونية
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة فلوريدا الأمريكية، عن مخاطر صحية محتملة مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، خاصة الأجهزة ذات الاستخدام الواحد، حيث تبين أن فوهاتها قد تحتوي على فطريات ضارة تهدد الجهاز التنفسي.
وأوضحت الدراسة أن هذه الأجهزة تشكل بيئة مثالية لنمو الفطريات بسبب تصميمها البلاستيكي المغلق، وارتفاع درجة الحرارة الناتج عن الاستخدام، إلى جانب إهمال تنظيفها بشكل منتظم، وفقا لموقع "نيو ساينتيست".
وأكدت الدراسة، التي ركزت على جانب غير مدروس سابقا، أن فوهات السجائر الإلكترونية قد تكون موطنا لميكروبات ضارة.
وبفحص عينات من أجهزة 25 مستخدما، اكتشف الباحثون وجود 35 نوعا من الفطريات
القادرة على التسبب بأمراض، وأكدت التحاليل أن مصدر هذه الفطريات ليس أفواه المستخدمين، بل البيئة المحيطة أو السوائل الإلكترونية المستخدمة في الأجهزة.
وأوضح الدكتور جيسون سميث، أحد الباحثين، أن بقايا السوائل داخل الأجهزة تشكل بيئة غذائية مثالية لنمو العفن، مما يزيد من المخاطر الصحية.
وكشفت الدراسة أن أكثر من نصف الأجهزة المفحوصة كانت ملوثة بشدة بالفطريات، بينما احتوت نسبة أقل على بكتيريا.
ومن بين العينات الملوثة، تبين أن 80% منها تحتوي على فطريات قادرة على إحداث أمراض تنفسية مزمنة، مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن، المرتبط بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
وكان فطر "Cystobasidium minutum" الأكثر شيوعا بين العينات
، وهو نوع قد يتسبب في التهابات دموية خطيرة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
وفي تجربة معملية، تعرضت فئران لبخار يحتوي على هذا الفطر، فظهرت عليها أعراض مشابهة لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، مما يعزز المخاوف من تأثير هذه الفطريات على صحة المستخدمين.
ودعا الباحثون مستخدمي السجائر الإلكترونية إلى الالتزام بتنظيف الفوهات بانتظام للحد من تراكم الفطريات، مؤكدين ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت هذه الكائنات الدقيقة موجودة بكميات كافية لإحداث أمراض تنفسية خطيرة.