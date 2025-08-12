https://sarabic.ae/20250812/دراسة-تكشف-عن-إصابة-حيوانات-أليفة-بالخرف-مثل-البشر-1103655881.html
دراسة تكشف عن إصابة حيوانات أليفة بالخرف مثل البشر
دراسة تكشف عن إصابة حيوانات أليفة بالخرف مثل البشر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة، أن مرض "ألزهايمر"، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعا حول العالم، يصيب حيوانات أليفة بطريقة مماثلة للبشر. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T15:43+0000
2025-08-12T15:43+0000
2025-08-12T15:43+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085658467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7d5c1228391bd9f9562c2e51fd770af.jpg
وأوضح البحث الذي أجرته جامعة إدنبرة، أن القطط المصابة بأعراض مثل الارتباك، واضطراب النوم، وزيادة المواء، تعاني من تغيّرات دماغية مشابهة.وأكد الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "European Journal of Neuroscience" أن الخرف لدى القطط قد تُسهم في تطوير علاجات بشرية يمكن تطبيقها أيضا على الحيوانات.وأظهرت الفحوص التي أجراها العلماء على أدمغة 25 قطة، تراكم بروتين أميلويد بيتا السام، المميز لمرض "ألزهايمر"، داخل وحول الخلايا العصبية، مما يعطل التواصل بينها ويؤثر على الذاكرة والسلوك، تماما كما يحدث في البشر.ويرى الباحثون أن القطط تمثل نموذجا أكثر دقة من القوارض لدراسة "ألزهايمر"، وذلك نظرا لتشابه أدمغتها مع أدمغة البشر، ما قد يساعد على اختبار أدوية مضادة للأميلويد، ويعود بالنفع على القطط وأصحابها، وكذلك على المرضى البشريين وأسرهم.
https://sarabic.ae/20250806/التكنولوجيا-تفتح-آفاقا-جديدة-للوقاية-من-الخرف-1103442379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085658467_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_7f89ef6e8daf9c2442e36bb6fb243b2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة
دراسة تكشف عن إصابة حيوانات أليفة بالخرف مثل البشر
كشفت دراسة جديدة، أن مرض "ألزهايمر"، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعا حول العالم، يصيب حيوانات أليفة بطريقة مماثلة للبشر.
وأوضح البحث الذي أجرته جامعة إدنبرة، أن القطط المصابة بأعراض مثل الارتباك، واضطراب النوم، وزيادة المواء، تعاني من تغيّرات دماغية مشابهة.
وأكد الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "European Journal of Neuroscience
" أن الخرف لدى القطط قد تُسهم في تطوير علاجات بشرية يمكن تطبيقها أيضا على الحيوانات.
وأظهرت الفحوص التي أجراها العلماء على أدمغة 25 قطة، تراكم بروتين أميلويد بيتا السام، المميز لمرض "ألزهايمر"، داخل وحول الخلايا العصبية، مما يعطل التواصل بينها ويؤثر على الذاكرة والسلوك، تماما كما يحدث في البشر.
كما تبين أن هذا البروتين يحفّز الخلايا المناعية في الدماغ على تدمير المشابك العصبية، وهو ما يفسر فقدان الوظائف الإدراكية.
ويرى الباحثون أن القطط تمثل نموذجا أكثر دقة من القوارض لدراسة "ألزهايمر"، وذلك نظرا لتشابه أدمغتها مع أدمغة البشر، ما قد يساعد على اختبار أدوية مضادة للأميلويد، ويعود بالنفع على القطط وأصحابها، وكذلك على المرضى البشريين وأسرهم.