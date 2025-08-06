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الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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مساحة حرة
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17:00 GMT
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هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
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نبض افريقيا
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هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20250806/التكنولوجيا-تفتح-آفاقا-جديدة-للوقاية-من-الخرف-1103442379.html
التكنولوجيا تفتح آفاقا جديدة للوقاية من الخرف
التكنولوجيا تفتح آفاقا جديدة للوقاية من الخرف
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن التدخلات التكنولوجية قد تلعب دورا محوريا في تعزيز صحة الدماغ لدى كبار السن المعرضين للإصابة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T13:23+0000
2025-08-06T13:23+0000
مجتمع
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الولايات المتحدة الأمريكية
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الدراسة، المعروفة باسم "POINTER"، شملت أكثر من 2000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما، خضعوا لبرنامج يركز على تعديل السلوكيات من خلال أنشطة متنوعة، تشمل ألعابا ذهنية إلكترونية، ونظامًا غذائيا صحيا، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إلى جانب تعزيز التفاعل الاجتماعي، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وكشفت النتائج عن تحسن ملحوظ في الوظائف المعرفية لدى جميع المشاركين، مع تسجيل أفضل النتائج بين من تلقوا تدخلات تكنولوجية مكثفة. ومن المقرر أن يقدم الباحثون في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بيانات إضافية حول تأثير هذه التدخلات على جودة النوم، وصحة القلب والأوعية الدموية، ووظائف الأمعاء، بالإضافة إلى مؤشرات مرض ألزهايمر في الدماغ، وذلك بناء على متابعة استمرت أربع سنوات. ورغم التحديات المرتبطة بالتكاليف، يؤكد الخبراء أن دمج التكنولوجيا في تقديم الدعم السلوكي والاجتماعي يمثل خطوة واعدة نحو الوقاية المستدامة من الخرف.
https://sarabic.ae/20250805/دراسة-رجال-الإطفاء-أكثر-عرضة-للإصابة-بأنواع-معينة-من-السرطان-1103417028.html
https://sarabic.ae/20250805/دراسة-ولادة-طفل-أنابيب-كل-35-ثانية-حول-العالم-1103416742.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

التكنولوجيا تفتح آفاقا جديدة للوقاية من الخرف

13:23 GMT 06.08.2025
CC0 / pixabay.com / مرض الخرف
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
أفادت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن التدخلات التكنولوجية قد تلعب دورا محوريا في تعزيز صحة الدماغ لدى كبار السن المعرضين للإصابة بالخرف.
الدراسة، المعروفة باسم "POINTER"، شملت أكثر من 2000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما، خضعوا لبرنامج يركز على تعديل السلوكيات من خلال أنشطة متنوعة، تشمل ألعابا ذهنية إلكترونية، ونظامًا غذائيا صحيا، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إلى جانب تعزيز التفاعل الاجتماعي، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
طريقة علاج السرطان بتفجير نواة الخلية المصابة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مجتمع
دراسة: رجال الإطفاء أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان
أمس, 20:59 GMT
وكشفت النتائج عن تحسن ملحوظ في الوظائف المعرفية لدى جميع المشاركين، مع تسجيل أفضل النتائج بين من تلقوا تدخلات تكنولوجية مكثفة.
ومن المقرر أن يقدم الباحثون في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بيانات إضافية حول تأثير هذه التدخلات على جودة النوم، وصحة القلب والأوعية الدموية، ووظائف الأمعاء، بالإضافة إلى مؤشرات مرض ألزهايمر في الدماغ، وذلك بناء على متابعة استمرت أربع سنوات.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مجتمع
دراسة: ولادة طفل أنابيب كل 35 ثانية حول العالم
أمس, 20:33 GMT
ورغم التحديات المرتبطة بالتكاليف، يؤكد الخبراء أن دمج التكنولوجيا في تقديم الدعم السلوكي والاجتماعي يمثل خطوة واعدة نحو الوقاية المستدامة من الخرف.
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