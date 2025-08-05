https://sarabic.ae/20250805/دراسة-رجال-الإطفاء-أكثر-عرضة-للإصابة-بأنواع-معينة-من-السرطان-1103417028.html
دراسة: رجال الإطفاء أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان
دراسة: رجال الإطفاء أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتفاع مخاطر الإصابة بأنواع محددة من السرطان بين رجال الإطفاء، نتيجة طبيعة عملهم الشاق الذي يتطلب مواجهة ظروف قاسية لحماية الأرواح... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T20:59+0000
2025-08-05T20:59+0000
2025-08-05T20:59+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت الدراسة في الدورية العلمية "International Journal of Epidemiology"، وشملت متابعة معدلات الوفيات الناتجة عن السرطان على مدى 36 عاما، بداية من عام 1982، لأكثر من 470 ألف شخص، من بينهم عدد كبير من رجال الإطفاء الذين لم يكونوا مصابين بالسرطان في بداية الدراسة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأظهرت النتائج زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 72%، وسرطان الكلى بنسبة 39%، وسرطان الرئة بنسبة 8%، وسرطان البروستاتا بنسبة 14%، وسرطان القولون بنسبة 15% لدى رجال الإطفاء مقارنة بغيرهم من المشاركين.وأضافت أن الزيادة في إصابات سرطان الرئة ظهرت بشكل واضح لدى رجال الإطفاء الذين عملوا في المهنة لمدة 30 عاما أو أكثر.وأكدت تيراس في تصريحات لموقع "هيلث داي" أن هذه النتائج تتسق مع أبحاث سابقة ربطت بين طبيعة عمل رجال الإطفاء وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، داعية إلى تعزيز التدابير الوقائية لتقليل هذه المخاطر.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: رجال الإطفاء أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان
كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتفاع مخاطر الإصابة بأنواع محددة من السرطان بين رجال الإطفاء، نتيجة طبيعة عملهم الشاق الذي يتطلب مواجهة ظروف قاسية لحماية الأرواح والممتلكات.
ونشرت الدراسة في الدورية العلمية "International Journal of Epidemiology"، وشملت متابعة معدلات الوفيات
الناتجة عن السرطان على مدى 36 عاما، بداية من عام 1982، لأكثر من 470 ألف شخص، من بينهم عدد كبير من رجال الإطفاء الذين لم يكونوا مصابين بالسرطان في بداية الدراسة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
وأظهرت النتائج زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 72%، وسرطان الكلى بنسبة 39%، وسرطان الرئة بنسبة 8%، وسرطان البروستاتا بنسبة 14%، وسرطان القولون بنسبة 15% لدى رجال الإطفاء مقارنة بغيرهم من المشاركين.
من جانبها، أوضحت الدكتورة لورين تيراس، أخصائية علم الأوبئة بالجمعية الأمريكية لأمراض السرطان، أن "ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد يرجع إلى نقص وسائل الحماية الكافية للجلد أثناء العمل، مشيرة إلى أن تعزيز الإجراءات الوقائية من التعرض لأشعة الشمس قد يقلل من هذه المخاطر".
وأضافت أن الزيادة في إصابات سرطان الرئة ظهرت بشكل واضح لدى رجال الإطفاء
الذين عملوا في المهنة لمدة 30 عاما أو أكثر.
وأكدت تيراس في تصريحات لموقع "هيلث داي" أن هذه النتائج تتسق مع أبحاث سابقة ربطت بين طبيعة عمل رجال الإطفاء وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان
، داعية إلى تعزيز التدابير الوقائية لتقليل هذه المخاطر.