دراسة توضح العلاقة بين تلوث الهواء والإصابة بنزيف الدماغ
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier تلوث الهواء
© Photo / Unsplash/ Chris LeBoutillier
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كشفت دراسة حديثة أُجريت في منطقة جبهة واساتش بولاية يوتا الأمريكية، المعروفة بارتفاع مستويات تلوث الهواء، عن وجود علاقة محتملة بين التعرض للملوثات الجوية وزيادة مخاطر الإصابة بنزيف الدماغ.
وأوضح الدكتور روبرت رينيرت، جراح الأعصاب بجامعة يوتا، أن المرضى الذين أُدخلوا إلى المستشفى بسبب نزيف تحت العنكبوتية الوعائي كانوا أكثر عرضة لتمزق الأوعية الدموية بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من ذروة تلوث الهواء، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
وتشمل الملوثات الهوائية المعنية الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، الأوزون، ثاني أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، التي تُعرف بتسببها في التهابات جسدية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الملوثات تتسبب سنويا في حوالي 8 ملايين وفاة عالميا، مع ندرة المناطق الخالية من التلوث.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الملوثات تتسبب سنويا في حوالي 8 ملايين وفاة عالميا، مع ندرة المناطق الخالية من التلوث.
أمس, 18:17 GMT
واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات بيئية لخمس سنوات، شملت 70 مريضا أُدخلوا إلى المستشفى بسبب نزيف دماغي في منطقة جبهة واساتش، التي تتسم بموقعها الجغرافي المحاط بالجبال وبحيرة يوتا، مما يزيد من تركيز الملوثات.
وأظهرت النتائج، بعد مراعاة العوامل الموسمية مثل تقلبات درجات الحرارة والضغط الجوي، ارتفاعا ملحوظا في معدلات النزيف الدماغي بعد أشهر من التعرض لمستويات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة.
وأظهرت النتائج، بعد مراعاة العوامل الموسمية مثل تقلبات درجات الحرارة والضغط الجوي، ارتفاعا ملحوظا في معدلات النزيف الدماغي بعد أشهر من التعرض لمستويات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة.
ويرجح الباحثون، رغم أن الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، أن التعرض المزمن لهذه الجسيمات قد يتسبب في التهابات مستمرة وتلف خلوي، مما يُضعف جدران الأوعية الدموية في الدماغ ويزيد من احتمالية تمزقها بمرور الوقت.
ويُحذر الباحثون من تداعيات التلوث الجوي على الصحة العامة، داعين إلى مزيد من الدراسات لفهم هذه العلاقة وتطوير استراتيجيات للحد من تأثيراته الضارة.
ويُحذر الباحثون من تداعيات التلوث الجوي على الصحة العامة، داعين إلى مزيد من الدراسات لفهم هذه العلاقة وتطوير استراتيجيات للحد من تأثيراته الضارة.