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https://sarabic.ae/20250802/دراسة-حديثة-مرض-خطير-يهدد-الرجال-المولودين-في-فصل-الصيف-1103292909.html
دراسة حديثة: مرض خطير يهدد الرجال المولودين في فصل الصيف
دراسة حديثة: مرض خطير يهدد الرجال المولودين في فصل الصيف
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة كوانتلن البوليتكنيك بكندا، أن الرجال المولودين في فصل الصيف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن وُلدوا في فصول... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T08:26+0000
2025-08-02T08:26+0000
مجتمع
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الصحة
علوم
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وهدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين موسم الميلاد واحتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق في مرحلة البلوغ، وشارك فيها 303 أشخاص بمتوسط عمر 26 عاما، من خلفيات عرقية متنوعة في مدينة فانكوفر، بينهم 106 رجال و197 امرأة.واستخدم الباحثون استبيانات "PHQ-9" لتقييم أعراض الاكتئاب و"GAD-7" لقياس القلق، وتم تقسيم المشاركين حسب تواريخ ميلادهم إلى المواسم الأربعة: هي الربيع (مارس – مايو)، الصيف (يونيو – أغسطس)، الخريف (سبتمبر – نوفمبر)، والشتاء (ديسمبر – فبراير)، وفقا لموقع "BGNES".وأظهرت النتائج أن 84% من المشاركين عانوا من درجات متفاوتة من الاكتئاب، بينما ظهرت أعراض القلق لدى 66% منهم، دون وجود ارتباط واضح بين القلق وموسم الميلاد.لكن الدراسة وجدت أن الرجال المولودين في الصيف تحديدا أظهروا مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب مقارنة بنظرائهم المولودين في باقي الفصول، بحسب نتائج استبيان "PHQ-9".ورغم أن الدراسة شملت عينة صغيرة ومحدودة من فئة طلاب الجامعات، إلا أن الباحثين يرون أنها تمهد لمزيد من الدراسات التي تبحث في العوامل البيولوجية المرتبطة بالجنس، مثل التعرض لضوء الشمس ودرجة الحرارة وصحة الأم أثناء الحمل، ومدى تأثيرها على الصحة النفسية في المراحل اللاحقة من الحياة.
https://sarabic.ae/20250728/بعضها-فقط-يعمل-علماء-يجربون-64-طريقة-لعلاج-الاكتئاب-1103119968.html
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منوعات, الصحة, علوم
منوعات, الصحة, علوم

دراسة حديثة: مرض خطير يهدد الرجال المولودين في فصل الصيف

08:26 GMT 02.08.2025
CC BY 2.0 / / الاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
CC BY 2.0 / /
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أظهرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة كوانتلن البوليتكنيك بكندا، أن الرجال المولودين في فصل الصيف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن وُلدوا في فصول السنة الأخرى.
وهدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين موسم الميلاد واحتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق في مرحلة البلوغ، وشارك فيها 303 أشخاص بمتوسط عمر 26 عاما، من خلفيات عرقية متنوعة في مدينة فانكوفر، بينهم 106 رجال و197 امرأة.
واستخدم الباحثون استبيانات "PHQ-9" لتقييم أعراض الاكتئاب و"GAD-7" لقياس القلق، وتم تقسيم المشاركين حسب تواريخ ميلادهم إلى المواسم الأربعة: هي الربيع (مارس – مايو)، الصيف (يونيو – أغسطس)، الخريف (سبتمبر – نوفمبر)، والشتاء (ديسمبر – فبراير)، وفقا لموقع "BGNES".
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مجتمع
بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب
28 يوليو, 12:56 GMT
وأظهرت النتائج أن 84% من المشاركين عانوا من درجات متفاوتة من الاكتئاب، بينما ظهرت أعراض القلق لدى 66% منهم، دون وجود ارتباط واضح بين القلق وموسم الميلاد.
لكن الدراسة وجدت أن الرجال المولودين في الصيف تحديدا أظهروا مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب مقارنة بنظرائهم المولودين في باقي الفصول، بحسب نتائج استبيان "PHQ-9".
ورغم أن الدراسة شملت عينة صغيرة ومحدودة من فئة طلاب الجامعات، إلا أن الباحثين يرون أنها تمهد لمزيد من الدراسات التي تبحث في العوامل البيولوجية المرتبطة بالجنس، مثل التعرض لضوء الشمس ودرجة الحرارة وصحة الأم أثناء الحمل، ومدى تأثيرها على الصحة النفسية في المراحل اللاحقة من الحياة.
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