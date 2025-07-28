بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250728/بعضها-فقط-يعمل-علماء-يجربون-64-طريقة-لعلاج-الاكتئاب-1103119968.html
بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب
بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن عشرات المنتجات المتوفرة دون وصفة طبية أظهرت نتائج واعدة في علاج الاكتئاب، ما يسلط الضوء على الدور المحتمل للمكملات الطبيعية في دعم الصحة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T12:56+0000
2025-07-28T12:56+0000
مجتمع
الصحة
أخبار العالم الآن
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102234/25/1022342510_0:0:5401:3038_1920x0_80_0_0_caaba2c1688f8479e18bad1d4d316b89.jpg
وأظهرت النتائج أن 64 منتجا طبيعيا تم اختبارها في تجارب سريرية، من بينها نبتة القديس يوحنا "سانت جونز وورت"، الزعفران، والبروبيوتيك، قد حققت بعض هذه المنتجات نتائج قريبة من فعالية مضادات الاكتئاب التقليدية، وفقًا لما نشره موقع "ساينس ديلي"، اليوم الاثنين.كما أشار الباحثون إلى وجود دلائل مشجعة حول مركبات أخرى مثل حمض الفوليك، اللافندر، وبلسم الليمون، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها، خاصة بالنسبة للأعشاب الشائعة التي لم تخضع للبحث الكافي.ورغم ندرة المخاوف المرتبطة بالسلامة، شدد الفريق البحثي على ضرورة تحسين تقارير السلامة وتوسيع نطاق الدراسات السريرية، بهدف بناء قاعدة علمية متينة لاستخدام هذه البدائل الطبيعية في علاج الاضطرابات النفسية.
https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يطورون-أدوية-لتحسين-علاج-الاضطرابات-النفسية-الحادة--1102872313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102234/25/1022342510_0:0:4803:3602_1920x0_80_0_0_4fe9e40f10033a26acb07353b1964491.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, أخبار العالم الآن, منوعات
الصحة, أخبار العالم الآن, منوعات

بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب

12:56 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Mark Lennihanالاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن عشرات المنتجات المتوفرة دون وصفة طبية أظهرت نتائج واعدة في علاج الاكتئاب، ما يسلط الضوء على الدور المحتمل للمكملات الطبيعية في دعم الصحة النفسية.
وأظهرت النتائج أن 64 منتجا طبيعيا تم اختبارها في تجارب سريرية، من بينها نبتة القديس يوحنا "سانت جونز وورت"، الزعفران، والبروبيوتيك، قد حققت بعض هذه المنتجات نتائج قريبة من فعالية مضادات الاكتئاب التقليدية، وفقًا لما نشره موقع "ساينس ديلي"، اليوم الاثنين.
صورة لشخص يعاني من أمراض نفسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
علماء روس يطورون أدوية لتحسين علاج الاضطرابات النفسية الحادة
21 يوليو, 13:07 GMT
كما أشار الباحثون إلى وجود دلائل مشجعة حول مركبات أخرى مثل حمض الفوليك، اللافندر، وبلسم الليمون، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها، خاصة بالنسبة للأعشاب الشائعة التي لم تخضع للبحث الكافي.
ورغم ندرة المخاوف المرتبطة بالسلامة، شدد الفريق البحثي على ضرورة تحسين تقارير السلامة وتوسيع نطاق الدراسات السريرية، بهدف بناء قاعدة علمية متينة لاستخدام هذه البدائل الطبيعية في علاج الاضطرابات النفسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала