https://sarabic.ae/20250728/بعضها-فقط-يعمل-علماء-يجربون-64-طريقة-لعلاج-الاكتئاب-1103119968.html
بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب
بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن عشرات المنتجات المتوفرة دون وصفة طبية أظهرت نتائج واعدة في علاج الاكتئاب، ما يسلط الضوء على الدور المحتمل للمكملات الطبيعية في دعم الصحة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T12:56+0000
2025-07-28T12:56+0000
2025-07-28T12:56+0000
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وأظهرت النتائج أن 64 منتجا طبيعيا تم اختبارها في تجارب سريرية، من بينها نبتة القديس يوحنا "سانت جونز وورت"، الزعفران، والبروبيوتيك، قد حققت بعض هذه المنتجات نتائج قريبة من فعالية مضادات الاكتئاب التقليدية، وفقًا لما نشره موقع "ساينس ديلي"، اليوم الاثنين.كما أشار الباحثون إلى وجود دلائل مشجعة حول مركبات أخرى مثل حمض الفوليك، اللافندر، وبلسم الليمون، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها، خاصة بالنسبة للأعشاب الشائعة التي لم تخضع للبحث الكافي.ورغم ندرة المخاوف المرتبطة بالسلامة، شدد الفريق البحثي على ضرورة تحسين تقارير السلامة وتوسيع نطاق الدراسات السريرية، بهدف بناء قاعدة علمية متينة لاستخدام هذه البدائل الطبيعية في علاج الاضطرابات النفسية.
https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يطورون-أدوية-لتحسين-علاج-الاضطرابات-النفسية-الحادة--1102872313.html
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الصحة, أخبار العالم الآن, منوعات
الصحة, أخبار العالم الآن, منوعات
بعضها فقط يعمل... علماء يجربون 64 طريقة لعلاج الاكتئاب
كشفت دراسة حديثة أن عشرات المنتجات المتوفرة دون وصفة طبية أظهرت نتائج واعدة في علاج الاكتئاب، ما يسلط الضوء على الدور المحتمل للمكملات الطبيعية في دعم الصحة النفسية.
وأظهرت النتائج أن 64 منتجا طبيعيا تم اختبارها في تجارب سريرية
، من بينها نبتة القديس يوحنا "سانت جونز وورت"، الزعفران، والبروبيوتيك، قد حققت بعض هذه المنتجات نتائج قريبة من فعالية مضادات الاكتئاب التقليدية، وفقًا لما نشره موقع
"ساينس ديلي"، اليوم الاثنين.
كما أشار الباحثون إلى وجود دلائل مشجعة حول مركبات أخرى مثل حمض الفوليك، اللافندر، وبلسم الليمون، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فعاليتها، خاصة بالنسبة للأعشاب الشائعة التي لم تخضع للبحث الكافي.
ورغم ندرة المخاوف المرتبطة بالسلامة، شدد الفريق البحثي على ضرورة تحسين تقارير السلامة وتوسيع نطاق الدراسات السريرية، بهدف بناء قاعدة علمية متينة لاستخدام هذه البدائل الطبيعية في علاج الاضطرابات النفسية
.