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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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نبض افريقيا
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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https://sarabic.ae/20250805/دراسة-ولادة-طفل-أنابيب-كل-35-ثانية-حول-العالم-1103416742.html
دراسة: ولادة طفل أنابيب كل 35 ثانية حول العالم
دراسة: ولادة طفل أنابيب كل 35 ثانية حول العالم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 13 مليون شخص حول العالم وُلدوا بفضل تقنيات التلقيح الصناعي (IVF) منذ انطلاقتها عام 1978. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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وتشير التقديرات إلى أن طفلا يولد بهذه التقنيات كل 35 ثانية، مما يعكس التقدم الهائل في هذا المجال، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". ويبقى التلقيح الصناعي، الذي يعتمد على تخصيب البويضة بالحيوان المنوي خارج الجسم، التقنية الأكثر شيوعا ضمن أساليب الإنجاب المساعد (ART). وقد جمع فريق دولي من الباحثين بيانات من 101 دولة لتقدير العدد الإجمالي للأطفال المولودين عبر هذه التقنيات، حيث أظهرت النتائج أن ما بين 10 إلى 13 مليون طفل وُلدوا بحلول عام 2018، مع إضافة 3 إلى 4 ملايين طفل آخرين بين عامي 2018 و2023. وأكدت أن هذه التقديرات، رغم طابعها التقريبي، تستند إلى أقوى البيانات المتاحة، مما يجعلها الأكثر دقة حتى الآن.وتشير البيانات إلى أن أوروبا تتصدر القائمة بنحو 3.6 إلى 4.5 مليون طفل وُلدوا باستخدام التلقيح الصناعي، تليها آسيا بما يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين، ثم أمريكا الشمالية بنحو 1.4 إلى 1.6 مليون طفل. ويعكس هذا النمو المتسارع، الذي بدأ مع مطلع القرن الحادي والعشرين، التقدم التكنولوجي والانتشار الواسع لهذه التقنيات. وتبرز هذه الأرقام أهمية الإنجاب المساعد في مواجهة تحديات العقم، مع استمرار البحث العلمي في تعزيز فعالية هذه التقنيات وإتاحتها على نطاق أوسع.
https://sarabic.ae/20250804/دراسة-دماغ-البالغين-يواصل-إنتاج-خلايا-عصبية-جديدة-1103369677.html
https://sarabic.ae/20250803/دراسة-توضح-العلاقة-بين-تلوث-الهواء-والإصابة-بنزيف-الدماغ--1103330684.html
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منوعات, أستراليا

دراسة: ولادة طفل أنابيب كل 35 ثانية حول العالم

20:33 GMT 05.08.2025
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دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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كشفت دراسة حديثة أن أكثر من 13 مليون شخص حول العالم وُلدوا بفضل تقنيات التلقيح الصناعي (IVF) منذ انطلاقتها عام 1978.
وتشير التقديرات إلى أن طفلا يولد بهذه التقنيات كل 35 ثانية، مما يعكس التقدم الهائل في هذا المجال، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
ويبقى التلقيح الصناعي، الذي يعتمد على تخصيب البويضة بالحيوان المنوي خارج الجسم، التقنية الأكثر شيوعا ضمن أساليب الإنجاب المساعد (ART).
الدماغ البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
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أمس, 18:03 GMT
وقد جمع فريق دولي من الباحثين بيانات من 101 دولة لتقدير العدد الإجمالي للأطفال المولودين عبر هذه التقنيات، حيث أظهرت النتائج أن ما بين 10 إلى 13 مليون طفل وُلدوا بحلول عام 2018، مع إضافة 3 إلى 4 ملايين طفل آخرين بين عامي 2018 و2023.
من جانبها، أوضحت جورجينا تشامبرز، عالمة الأوبئة من جامعة نيو ساوث ويلز وأمينة بيانات اللجنة الدولية لمراقبة تقنيات الإنجاب المساعدة (ICMART)، أن "الدراسة اعتمدت منهجية موحدة لأول مرة لتقدير الأعداد العالمية، مع استقراء البيانات الناقصة".
وأكدت أن هذه التقديرات، رغم طابعها التقريبي، تستند إلى أقوى البيانات المتاحة، مما يجعلها الأكثر دقة حتى الآن.
وتشير البيانات إلى أن أوروبا تتصدر القائمة بنحو 3.6 إلى 4.5 مليون طفل وُلدوا باستخدام التلقيح الصناعي، تليها آسيا بما يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين، ثم أمريكا الشمالية بنحو 1.4 إلى 1.6 مليون طفل.
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ويعكس هذا النمو المتسارع، الذي بدأ مع مطلع القرن الحادي والعشرين، التقدم التكنولوجي والانتشار الواسع لهذه التقنيات.
وتبرز هذه الأرقام أهمية الإنجاب المساعد في مواجهة تحديات العقم، مع استمرار البحث العلمي في تعزيز فعالية هذه التقنيات وإتاحتها على نطاق أوسع.
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