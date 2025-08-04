https://sarabic.ae/20250804/دراسة-دماغ-البالغين-يواصل-إنتاج-خلايا-عصبية-جديدة-1103369677.html

دراسة: دماغ البالغين يواصل إنتاج خلايا عصبية جديدة

دراسة: دماغ البالغين يواصل إنتاج خلايا عصبية جديدة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد، عن أدلة قوية تؤكد قدرة دماغ الإنسان البالغ على تكوين خلايا عصبية جديدة، حتى في مراحل متقدمة من... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T18:03+0000

2025-08-04T18:03+0000

2025-08-04T18:03+0000

مجتمع

منوعات

السويد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/01/1050316005_1:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_c74c314be697e7b66e858670b357f991.jpg

الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس"، تقدم إجابات حاسمة حول مرونة الدماغ وقدرته على التكيف، مما يفتح آفاقا جديدة لعلاج الاضطرابات العصبية والنفسية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".وتتركز النتائج على الحُصين، وهو الجزء الدماغي المسؤول عن التعلم والذاكرة وتنظيم الانفعالات.وأظهر باحثو المعهد، في عام 2013، أن خلايا عصبية جديدة يمكن أن تتشكل في الحُصين لدى البالغين، وذلك من خلال قياس مستويات الكربون-14 في الحمض النووي لأنسجة المخ.ومع ذلك، ظل هذا الاكتشاف مثار جدل بسبب غياب أدلة واضحة على وجود الخلايا السلفية العصبية، التي تُعتبر النواة الأولية لتكوين الخلايا العصبية.واستخدم الباحثون تقنيات متقدمة في هذه الدراسة الجديدة، مثل تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي النواة وتقنيات "RNAscope" و"Xenium"، لفحص أنسجة مخ من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 0 و78 عاما، تم جمعها من بنوك حيوية دولية.ودمجوا أيضا التعلم الآلي لتحليل مراحل تطور الخلايا العصبية.وأكدت الدراسة أن الخلايا العصبية الجديدة تتشكل في منطقة التلفيف المسنن بالحُصين، وهي منطقة حيوية لتكوين الذاكرة والمرونة الإدراكية.وأظهرت النتائج أن أسلاف الخلايا العصبية لدى البالغين تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة لدى الفئران والخنازير والقرود، مع وجود اختلافات طفيفة في الجينات النشطة.كما كشفت الدراسة عن تباين كبير بين الأفراد، حيث يمتلك بعض البالغين عددا وافرا من الخلايا السلفية، بينما يكاد ينعدم وجودها لدى آخرين.وتُعد هذه النتائج خطوة كبيرة نحو فهم آليات عمل الدماغ البشري وتغيراته عبر العمر.وأشار فريسن إلى أن هذا الاكتشاف قد يُسهم في تطوير علاجات تجديدية تُحفز تكوين الخلايا العصبية لمعالجة الاضطرابات العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر، والاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب.وتُقدم هذه الدراسة أملا جديدا في استكشاف قدرات الدماغ البشري وتطوير حلول علاجية مبتكرة تعزز المرونة الإدراكية وتحسن جودة الحياة.

https://sarabic.ae/20250803/دراسة-توضح-العلاقة-بين-تلوث-الهواء-والإصابة-بنزيف-الدماغ--1103330684.html

https://sarabic.ae/20250802/دراسة-اضطراب-النوم-بوابة-محتملة-لـ-172-مرضا-1103308593.html

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, السويد