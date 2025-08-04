دراسة: دماغ البالغين يواصل إنتاج خلايا عصبية جديدة
© Photo / pixabay/geraltالدماغ البشري
© Photo / pixabay/geralt
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كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من معهد كارولينسكا في السويد، عن أدلة قوية تؤكد قدرة دماغ الإنسان البالغ على تكوين خلايا عصبية جديدة، حتى في مراحل متقدمة من العمر.
الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ساينس"، تقدم إجابات حاسمة حول مرونة الدماغ وقدرته على التكيف، مما يفتح آفاقا جديدة لعلاج الاضطرابات العصبية والنفسية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
وتتركز النتائج على الحُصين، وهو الجزء الدماغي المسؤول عن التعلم والذاكرة وتنظيم الانفعالات.
وأظهر باحثو المعهد، في عام 2013، أن خلايا عصبية جديدة يمكن أن تتشكل في الحُصين لدى البالغين، وذلك من خلال قياس مستويات الكربون-14 في الحمض النووي لأنسجة المخ.
وتتركز النتائج على الحُصين، وهو الجزء الدماغي المسؤول عن التعلم والذاكرة وتنظيم الانفعالات.
وأظهر باحثو المعهد، في عام 2013، أن خلايا عصبية جديدة يمكن أن تتشكل في الحُصين لدى البالغين، وذلك من خلال قياس مستويات الكربون-14 في الحمض النووي لأنسجة المخ.
ومع ذلك، ظل هذا الاكتشاف مثار جدل بسبب غياب أدلة واضحة على وجود الخلايا السلفية العصبية، التي تُعتبر النواة الأولية لتكوين الخلايا العصبية.
واستخدم الباحثون تقنيات متقدمة في هذه الدراسة الجديدة، مثل تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي النواة وتقنيات "RNAscope" و"Xenium"، لفحص أنسجة مخ من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 0 و78 عاما، تم جمعها من بنوك حيوية دولية.
ودمجوا أيضا التعلم الآلي لتحليل مراحل تطور الخلايا العصبية.
وأكدت الدراسة أن الخلايا العصبية الجديدة تتشكل في منطقة التلفيف المسنن بالحُصين، وهي منطقة حيوية لتكوين الذاكرة والمرونة الإدراكية.
واستخدم الباحثون تقنيات متقدمة في هذه الدراسة الجديدة، مثل تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي النواة وتقنيات "RNAscope" و"Xenium"، لفحص أنسجة مخ من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 0 و78 عاما، تم جمعها من بنوك حيوية دولية.
ودمجوا أيضا التعلم الآلي لتحليل مراحل تطور الخلايا العصبية.
وأكدت الدراسة أن الخلايا العصبية الجديدة تتشكل في منطقة التلفيف المسنن بالحُصين، وهي منطقة حيوية لتكوين الذاكرة والمرونة الإدراكية.
من جانبه، قال جوناس فريسن، أستاذ أبحاث الخلايا الجذعية في معهد كارولينسكا وقائد الدراسة: "تمكنا من تحديد الخلايا السلفية العصبية، مما يثبت استمرار تكوين الخلايا العصبية في دماغ البالغين".
وأظهرت النتائج أن أسلاف الخلايا العصبية لدى البالغين تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة لدى الفئران والخنازير والقرود، مع وجود اختلافات طفيفة في الجينات النشطة.
كما كشفت الدراسة عن تباين كبير بين الأفراد، حيث يمتلك بعض البالغين عددا وافرا من الخلايا السلفية، بينما يكاد ينعدم وجودها لدى آخرين.
كما كشفت الدراسة عن تباين كبير بين الأفراد، حيث يمتلك بعض البالغين عددا وافرا من الخلايا السلفية، بينما يكاد ينعدم وجودها لدى آخرين.
2 أغسطس, 18:17 GMT
وتُعد هذه النتائج خطوة كبيرة نحو فهم آليات عمل الدماغ البشري وتغيراته عبر العمر.
وأشار فريسن إلى أن هذا الاكتشاف قد يُسهم في تطوير علاجات تجديدية تُحفز تكوين الخلايا العصبية لمعالجة الاضطرابات العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر، والاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب.
وتُقدم هذه الدراسة أملا جديدا في استكشاف قدرات الدماغ البشري وتطوير حلول علاجية مبتكرة تعزز المرونة الإدراكية وتحسن جودة الحياة.
وأشار فريسن إلى أن هذا الاكتشاف قد يُسهم في تطوير علاجات تجديدية تُحفز تكوين الخلايا العصبية لمعالجة الاضطرابات العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر، والاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب.
وتُقدم هذه الدراسة أملا جديدا في استكشاف قدرات الدماغ البشري وتطوير حلول علاجية مبتكرة تعزز المرونة الإدراكية وتحسن جودة الحياة.