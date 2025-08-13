https://sarabic.ae/20250813/دراسة-تكشف-عن-علاقة-تربط-النوم-الكثير-بآلام-الظهر--1103695331.html

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من أطباء جراحة العمود الفقري، عن علاقة تربط بين النوم لفترات طويلة وآلام الظهر والمفاصل. 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أنه خلال النهار يتمكن الناس من الحركة وتغيير وضعياتهم لتخفيف الآلام، لكن تغيير الوضعية يحدث بشكل أقل أثناء النوم بما يؤدي إلى آلام في الظهر.ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "هيلث دايجست" المختص بأخبار الصحة والبحوث الطبية، فإن البقاء في السرير لفترة أطول مما ينبغي له "تأثير غير متوقع على الصحة"، حيث إنه يؤدي إلى آلام في الظهر، ما يعني أن الإفراط في النوم يسبب المتاعب ولا يوفر الراحة.وأشارت الدراسة إلى أن سبب ألم الظهر بعد نوم طويل قد يكون مختلفاً، حيث ربما ينتج عن النوم على فراش سيء، لكن حتى لو كنت تنام على فراش جديد وعالي الجودة، فقد تشعر بآلام في ظهرك عند الاستيقاظ لأن عمودك الفقري لم يتلق الدعم الكافي.ووفقا للأطباء، فإن الوضعية المثالية للنوم هي أن تحيط بجسمك وتنام مع انحناء عمودك الفقري، وبهذه الطريقة فقط ستشعر بأن وضعية ظهرك طبيعية نسبياً وغير مؤلمة. الجدير بالذكر أن دراسة نشرت، عام 2021، في مجلة جراحة العظام والكسور، قالت إن الفراش متوسط الصلابة قد يكون الخيار الأمثل لتقليل احتمالية آلام الظهر. ومن مزايا الفراش متوسط الصلابة أيضاً أنه قد يقلل من اضطرابات النوم، مما يشجع على نوم أفضل، ويقلل من حاجة الشخص إلى قسط طويل من النوم.دراسة تكشف عن أسوأ ألم من الممكن أن يشعر به البشرعلماء روس يحددون أسباب آلام الظهر بدقة

