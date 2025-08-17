https://sarabic.ae/20250817/دراسة-توضح-العلاقة-بين-فنجان-القهوة-الصباحي-وتحسن-المزاج---1103860462.html

دراسة توضح العلاقة بين فنجان القهوة الصباحي وتحسن المزاج

دراسة توضح العلاقة بين فنجان القهوة الصباحي وتحسن المزاج

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية، أجرتها جامعتا بيليفيلد ووارويك، أن فنجان القهوة الصباحي قد يكون أكثر من مجرد عادة يومية، بل مفتاحا لتحسين المزاج وزيادة الحماس. 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T18:40+0000

2025-08-17T18:40+0000

2025-08-17T18:40+0000

مجتمع

منوعات

بريطانيا

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091778583_0:107:1721:1075_1920x0_80_0_0_2afdf8d3ad03b1f8c48916935b3ae8d5.jpg

تابع الباحثون، على مدار أربعة أسابيع، تأثير الكافيين على 236 شابا بالغا في ألمانيا، من خلال استبيانات يومية عبر الهواتف الذكية، رصدت مزاج المشاركين وتناولهم للمشروبات المنبهة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "التقارير العلمية"، أن تناول الكافيين يعزز المزاج بشكل ملحوظ، خاصة في الصباح، حيث أفاد المشاركون بشعور أكبر بالسعادة والنشاط بعد تناول القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين، مقارنة بالأيام التي لم يتناولوها فيها.وأوضحت الدراسة أن الكافيين يحسن المشاعر الإيجابية بشكل أكبر من تأثيره على تقليل المزاج السلبي، مثل الحزن أو القلق، مع عدم ارتباط هذا التأثير بوقت محدد من اليوم.وأكد الباحث جاستن هاشنبرغر أن التأثير الإيجابي للكافيين كان ثابتا بين المشاركين، بغض النظر عن عاداتهم في استهلاكه أو حالاتهم النفسية، مثل الاكتئاب أو اضطرابات النوم. مع ذلك، حذر الباحثون من الإفراط في تناول الكافيين، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى الإدمان أو مشاكل صحية، خاصة إذا تُناول في أوقات متأخرة من اليوم، مما قد يعيق النوم.وتُعد هذه الدراسة، التي ركزت على الحياة اليومية بعيدا عن بيئات المختبرات، خطوة مهمة لفهم تأثير الكافيين على المزاج في سياقات الحياة الواقعية.في النهاية، يبدو أن فنجان القهوة الصباحي ليس مجرد طقس يومي، بل وسيلة فعّالة لإضفاء لمسة من البهجة على بداية اليوم، شريطة الاعتدال في تناوله.

https://sarabic.ae/20250817/دراسة-مشروبات-يومية-تحتوي-على-مستويات-عالية-من-الجسيمات-البلاستيكية-الدقيقة-1103852816.html

https://sarabic.ae/20250816/دراسة-توضح-مخاطر-عدم-تنظيف-فوهات-السجائر-الإلكترونية--1103824080.html

بريطانيا

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, بريطانيا, أخبار ألمانيا