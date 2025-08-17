https://sarabic.ae/20250817/دراسة-مشروبات-يومية-تحتوي-على-مستويات-عالية-من-الجسيمات-البلاستيكية-الدقيقة-1103852816.html

دراسة: مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة

دراسة: مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة برمنغهام البريطانية، عن وجود تركيزات مرتفعة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المشروبات اليومية، مثل الشاي والقهوة، مما يثير... 17.08.2025

وتُعد هذه الجسيمات، التي وُجدت في الدم والدماغ والخصيتين، مكونا منتشرا في أجسامنا، حيث تُشكل المشروبات الساخنة والباردة أحد المصادر الرئيسية لدخولها، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وفحص الباحثون 155 نوعا من المشروبات الشائعة، بما في ذلك الشاي والقهوة الساخنة والمثلجة، العصائر، مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية. تركيزات الجسيمات البلاستيكية في المشروبات (لكل لتر):كما أفرزت أكياس الشاي عالية الجودة كميات أكبر، تصل إلى 24–30 جسيما لكل كوب. وتُعد أكواب القهوة ذات الاستخدام الواحد المصدر الرئيسي للجسيمات في القهوة الساخنة.وتُمثل هذه الدراسة خطوة حاسمة لفهم مدى التعرض للجسيمات البلاستيكية من المصادر الغذائية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات صحية وبيئية للحد من هذا الانتشار.ويُشجع الخبراء على تقليل استخدام الأكواب والأكياس البلاستيكية، والتحول إلى بدائل أكثر استدامة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الجسيمات.

