سبوتنيك عربي
مجتمع
مجتمع
دراسة: مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة
دراسة: مشروبات يومية تحتوي على مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة برمنغهام البريطانية، عن وجود تركيزات مرتفعة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المشروبات اليومية، مثل الشاي والقهوة، مما يثير... 17.08.2025
مجتمع
بريطانيا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102082/90/1020829048_0:204:2501:1610_1920x0_80_0_0_1fb499d2f3b9040def78cd51a0f9fdb5.jpg
وتُعد هذه الجسيمات، التي وُجدت في الدم والدماغ والخصيتين، مكونا منتشرا في أجسامنا، حيث تُشكل المشروبات الساخنة والباردة أحد المصادر الرئيسية لدخولها، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وفحص الباحثون 155 نوعا من المشروبات الشائعة، بما في ذلك الشاي والقهوة الساخنة والمثلجة، العصائر، مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية. تركيزات الجسيمات البلاستيكية في المشروبات (لكل لتر):كما أفرزت أكياس الشاي عالية الجودة كميات أكبر، تصل إلى 24–30 جسيما لكل كوب. وتُعد أكواب القهوة ذات الاستخدام الواحد المصدر الرئيسي للجسيمات في القهوة الساخنة.وتُمثل هذه الدراسة خطوة حاسمة لفهم مدى التعرض للجسيمات البلاستيكية من المصادر الغذائية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات صحية وبيئية للحد من هذا الانتشار.ويُشجع الخبراء على تقليل استخدام الأكواب والأكياس البلاستيكية، والتحول إلى بدائل أكثر استدامة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الجسيمات.
كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة برمنغهام البريطانية، عن وجود تركيزات مرتفعة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المشروبات اليومية، مثل الشاي والقهوة، مما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة والبيئة.
وتُعد هذه الجسيمات، التي وُجدت في الدم والدماغ والخصيتين، مكونا منتشرا في أجسامنا، حيث تُشكل المشروبات الساخنة والباردة أحد المصادر الرئيسية لدخولها، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

وفحص الباحثون 155 نوعا من المشروبات الشائعة، بما في ذلك الشاي والقهوة الساخنة والمثلجة، العصائر، مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.
وأظهرت النتائج أن المشروبات الساخنة تحتوي على أعلى مستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، مرتبطة بدرجات الحرارة العالية وطرق التحضير.
تركيزات الجسيمات البلاستيكية في المشروبات (لكل لتر):
الشاي الساخن: 49–81 جسيما
القهوة الساخنة: 29–57 جسيما
الشاي المثلج: 24–38 جسيما
القهوة المثلجة: 31–43 جسيما
عصائر الفاكهة: 19–41 جسيماً
مشروبات الطاقة: 14–36 جسيما
المشروبات الغازية: 13–21 جسيما
وأوضحت الدراسة أن الشاي الساخن المُقدَّم في أكواب الاستخدام لمرة واحدة يحتوي على أعلى تركيز، بمتوسط 22 جسيماً لكل كوب، مقارنة بـ14 جسيماً في الأكواب الزجاجية.

كما أفرزت أكياس الشاي عالية الجودة كميات أكبر، تصل إلى 24–30 جسيما لكل كوب.
وتُعد أكواب القهوة ذات الاستخدام الواحد المصدر الرئيسي للجسيمات في القهوة الساخنة.
من جانبه، قال البروفيسور محمد عبد الله، أحد القائمين على الدراسة: "ركزت معظم الأبحاث على مياه الشرب، لكن الناس يستهلكون الشاي والقهوة والعصائر يوميا. وجود الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في جميع المشروبات التي درسناها يثير قلقا كبيرا، ويستدعي بحثا أعمق لتحديد المصادر الأخرى".
وتُمثل هذه الدراسة خطوة حاسمة لفهم مدى التعرض للجسيمات البلاستيكية من المصادر الغذائية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات صحية وبيئية للحد من هذا الانتشار.
ويُشجع الخبراء على تقليل استخدام الأكواب والأكياس البلاستيكية، والتحول إلى بدائل أكثر استدامة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الجسيمات.
