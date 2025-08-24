https://sarabic.ae/20250824/دراسة-توضح-العلاقة-بين-ميكروبات-الأمعاء-والأرق--1104089514.html

دراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط محتمل بين ميكروبات الأمعاء واضطرابات النوم، مما قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج الأرق. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من الصين والولايات المتحدة، أن الخلل في توازن البكتيريا المعوية قد يسهم في صعوبة النوم، فيما تؤثر قلة النوم بدورها على هذا التوازن، مكونة دائرة معقدة، وفقا لموقع "ساينس أليرت". ونقل الموقع عن الدراسة، التي قادها الطبيب النفسي شانغيون شي من جامعة نانجينغ الطبية، أن الباحثين استخدموا تقنية "التوزيع العشوائي المندلي" لتحليل البيانات الجينية لأكثر من 400 ألف شخص.وأشارت النتائج إلى أن بكتيريا "كلوستريديوم إينوكوم"، على الرغم من أنها لا تُصنف عادة "ضارة"، ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالأرق.كما تم تحديد 14 نوعا بكتيريا مرتبطة بارتفاع المخاطر، و8 أنواع أخرى قد تقلل من هذا الخطر. وفي الوقت ذاته، وُجد أن الأرق نفسه يؤثر عكسيا على وجود 19 نوعا بكتيريا مختلفا.ويُعتقد أن بعض البكتيريا تؤثر على التفاعلات الكيميائية في الجسم، مما ينعكس على جودة النوم.ورغم أن عوامل مثل الضغط النفسي ونمط الحياة تظل مؤثرة في الأرق، يرى الباحثون أن دور الميكروبيوم يستحق مزيدا من الدراسة. وتفتح هذه النتائج الباب أمام علاجات مبتكرة، مثل استخدام البروبيوتيك أو زراعة الميكروبيوم، لتحسين النوم، مع الأخذ في الاعتبار التفاعلات المناعية والعصبية المعقدة التي تربط بين الأرق وتغيرات الميكروبيوم.

