دراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق
دراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق
وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من الصين والولايات المتحدة، أن الخلل في توازن البكتيريا المعوية قد يسهم في صعوبة النوم، فيما تؤثر قلة النوم بدورها على هذا التوازن، مكونة دائرة معقدة، وفقا لموقع "ساينس أليرت". ونقل الموقع عن الدراسة، التي قادها الطبيب النفسي شانغيون شي من جامعة نانجينغ الطبية، أن الباحثين استخدموا تقنية "التوزيع العشوائي المندلي" لتحليل البيانات الجينية لأكثر من 400 ألف شخص.وأشارت النتائج إلى أن بكتيريا "كلوستريديوم إينوكوم"، على الرغم من أنها لا تُصنف عادة "ضارة"، ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالأرق.كما تم تحديد 14 نوعا بكتيريا مرتبطة بارتفاع المخاطر، و8 أنواع أخرى قد تقلل من هذا الخطر. وفي الوقت ذاته، وُجد أن الأرق نفسه يؤثر عكسيا على وجود 19 نوعا بكتيريا مختلفا.ويُعتقد أن بعض البكتيريا تؤثر على التفاعلات الكيميائية في الجسم، مما ينعكس على جودة النوم.ورغم أن عوامل مثل الضغط النفسي ونمط الحياة تظل مؤثرة في الأرق، يرى الباحثون أن دور الميكروبيوم يستحق مزيدا من الدراسة. وتفتح هذه النتائج الباب أمام علاجات مبتكرة، مثل استخدام البروبيوتيك أو زراعة الميكروبيوم، لتحسين النوم، مع الأخذ في الاعتبار التفاعلات المناعية والعصبية المعقدة التي تربط بين الأرق وتغيرات الميكروبيوم.
كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط محتمل بين ميكروبات الأمعاء واضطرابات النوم، مما قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج الأرق.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من الصين والولايات المتحدة، أن الخلل في توازن البكتيريا المعوية قد يسهم في صعوبة النوم، فيما تؤثر قلة النوم بدورها على هذا التوازن، مكونة دائرة معقدة، وفقا لموقع "ساينس أليرت".

ونقل الموقع عن الدراسة، التي قادها الطبيب النفسي شانغيون شي من جامعة نانجينغ الطبية، أن الباحثين استخدموا تقنية "التوزيع العشوائي المندلي" لتحليل البيانات الجينية لأكثر من 400 ألف شخص.
عادات النوم الجيدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير
أمس, 19:24 GMT

وحددت الدراسة أنواعا معينة من البكتيريا المعوية ترتبط بزيادة مخاطر الأرق، بينما تُظهر أنواع أخرى تأثيرا وقائيا محتملا.

وأشارت النتائج إلى أن بكتيريا "كلوستريديوم إينوكوم"، على الرغم من أنها لا تُصنف عادة "ضارة"، ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالأرق.

كما تم تحديد 14 نوعا بكتيريا مرتبطة بارتفاع المخاطر، و8 أنواع أخرى قد تقلل من هذا الخطر.

وفي الوقت ذاته، وُجد أن الأرق نفسه يؤثر عكسيا على وجود 19 نوعا بكتيريا مختلفا.
صورة لتجمع الدهون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب
أمس, 13:16 GMT

وأكد الباحثون أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ ليست جديدة، إذ سبق ربطها بحالات مثل التوتر، التوحد، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، بالإضافة إلى أمراض تنكسية عصبية.

ويُعتقد أن بعض البكتيريا تؤثر على التفاعلات الكيميائية في الجسم، مما ينعكس على جودة النوم.

ورغم أن عوامل مثل الضغط النفسي ونمط الحياة تظل مؤثرة في الأرق، يرى الباحثون أن دور الميكروبيوم يستحق مزيدا من الدراسة.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام علاجات مبتكرة، مثل استخدام البروبيوتيك أو زراعة الميكروبيوم، لتحسين النوم، مع الأخذ في الاعتبار التفاعلات المناعية والعصبية المعقدة التي تربط بين الأرق وتغيرات الميكروبيوم.
