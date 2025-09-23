https://sarabic.ae/20250923/ترامب-روسيا-تملك-قوة-عسكرية-ضخمة-1105184861.html
ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".وزعم ترامب خلال تصريحاته أن "الاقتصاد الروسي في حالة سيئة حاليًا" بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في حال لم تكن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب فإن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لفرض حزمة قوية من الرسوم الجمركية القوية".
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".
وعلق ترامب على مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "نأمل أن نتمكن من مناقشة هذا الأمر لاحقًا".
وزعم ترامب خلال تصريحاته أن "الاقتصاد الروسي في حالة سيئة حاليًا" بسبب الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "حزمة قوية" من الرسوم الجمركية إذا لم تتوصل روسيا إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في حال لم تكن روسيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق
لإنهاء الحرب فإن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لفرض حزمة قوية من الرسوم الجمركية القوية".