روسيا
روسيا

بوتين: الجيش الروسي يكتسب في العملية العسكرية الخاصة خبرة لا تقدر بثمن

13:18 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 14:09 GMT 26.12.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي يكتسب في العملية العسكرية الخاصة خبرة لا تقدر بثمن.
واقترح بوتين في اجتماع عقد، اليوم الجمعة، بشأن برنامج التسلح الحكومي، مواصلة المناقشات حول مسودة برنامج التسلح الحكومي وبرنامج الدولة لتطوير الصناعات الدفاعية.
وأضاف الرئيس الروسي أن "تدابير الدعم الحكومي أتاحت تعزيز القاعدة المادية والتقنية لشركات الصناعات الدفاعية بسرعة".
© Ruptly
وأشار بوتين إلى أن "شركات الصناعات الدفاعية تعمل بشكل مستقر، وتزوّد القوات بجميع المعدات اللازمة".
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "إنتاج الأسلحة التي كان الطلب عليها مرتفعاً خلال العملية العسكرية الخاصة في روسيا ازداد بشكل كبير منذ عام 2022".

وأكد بوتين أن "الخبرة التي اكتسبتها القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة تستخدم بشكل كامل في صياغة الشكل الجديد للمجمع الصناعي العسكري".

ووفقا للرئيس الروسي، فإن "إنتاج مركبات قتال المشاة وناقلات الجند المدرعة في روسيا زاد بمقدار 3.7 منذ عام 2022".
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "إنتاج أنظمة الحرب الإلكترونية في روسيا زاد بمقدار 12.5 مرة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إنتاج المدرعات في روسيا قد زاد بمقدار 2.2 منذ عام 2022.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "زاد إنتاج المدرعات بمقدار 2.2".
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - مروحية هجومية مي-28إن (صياد الليل) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
09:23 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الفائت، أن هناك 700 ألف عسكري موجودون حاليًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال الرئيس الروسي، خلال "الخط المباشر" المخصص للحديث عن نتائج العام 2025: "نحن نعيش الآن في خضم العملية العسكرية الخاصة، لدينا 700 ألف عسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف: "لدينا الكثير من الرجال الراغبين في التطوع، رجالنا، رجال حقيقيون يأتون ويوقّعون عقودًا للخدمة في القوات المسلحة، ويذهبون طواعية للدفاع عن مصالح الوطن والشعب".
وتابع: "نتيجةً للعمليات النشطة والفعّالة لقواتنا، يبدو أن العدو قد تكبّد خسائر فادحة في احتياطياته الاستراتيجية، ولم يتبقَّ منها شيء تقريبًا".
وقال بوتين: "إذا تم خلق أي تهديدات لنا (في مقاطعة كالينينغراد) فإننا سوف نقضي عليها".
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الحصار المحتمل لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق.
