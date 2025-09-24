المجر: ما دامت هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا يمكن تجنب السيناريو الأسوأ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/المجر-ما-دامت-هناك-اتصالات-رفيعة-المستوى-بين-روسيا-وأمريكا-يمكن-تجنب-السيناريو-الأسوأ--1105225835.html
المجر: ما دامت هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا يمكن تجنب السيناريو الأسوأ
المجر: ما دامت هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا يمكن تجنب السيناريو الأسوأ
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ترحب بالاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكداً أنه ما دامت هذه... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T20:34+0000
2025-09-24T20:34+0000
المجر
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وقال سيارتو للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أخبرني الوزير (لافروف) أنه عقد للتو اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو). أعتقد أن هذه أفضل الأخبار التي يمكن أن نتلقاها اليوم، فطالما استمرت الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا، يمكننا أن نأمل في تجنب السيناريو الأسوأ".وأشار سيارتو إلى أنه ناقش مع لافروف خلال اجتماع في نيويورك ملف أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدين اهتمام البلدين بإيجاد حلول سلمية للأزمة.وفي وقت لاحق، أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، أن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك قد اختُتم بعد استمراره لمدة ساعة.الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوموزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-ويؤكدان-اهتمامهما-بإيجاد-حلول-سلمية--عاجل--1105219821.html
المجر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
المجر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

المجر: ما دامت هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا يمكن تجنب السيناريو الأسوأ

20:34 GMT 24.09.2025
© Пресс-служба правительства РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Пресс-служба правительства РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ترحب بالاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكداً أنه ما دامت هذه الاتصالات مستمرة، فهناك فرصة لتجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وقال سيارتو للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أخبرني الوزير (لافروف) أنه عقد للتو اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو). أعتقد أن هذه أفضل الأخبار التي يمكن أن نتلقاها اليوم، فطالما استمرت الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا، يمكننا أن نأمل في تجنب السيناريو الأسوأ".

وأضاف: "يجب على أوروبا بذل جهود لتحقيق السلام، ولكن في الوقت الحالي، يمكننا القول إن سلوك العديد من القادة الأوروبيين يوحي بأنهم أكثر استعدادًا لتقويض جهود السلام من دعمها".

وأشار سيارتو إلى أنه ناقش مع لافروف خلال اجتماع في نيويورك ملف أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة.
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف وروبيو يبحثان الوضع في أوكرانيا ويؤكدان اهتمامهما بإيجاد حلول سلمية
18:26 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدين اهتمام البلدين بإيجاد حلول سلمية للأزمة.

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي".

وفي وقت لاحق، أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، أن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك قد اختُتم بعد استمراره لمدة ساعة.
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوم
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала