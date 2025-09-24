https://sarabic.ae/20250924/المجر-ما-دامت-هناك-اتصالات-رفيعة-المستوى-بين-روسيا-وأمريكا-يمكن-تجنب-السيناريو-الأسوأ--1105225835.html
المجر: ما دامت هناك اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا يمكن تجنب السيناريو الأسوأ
وقال سيارتو للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أخبرني الوزير (لافروف) أنه عقد للتو اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو). أعتقد أن هذه أفضل الأخبار التي يمكن أن نتلقاها اليوم، فطالما استمرت الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا، يمكننا أن نأمل في تجنب السيناريو الأسوأ".وأشار سيارتو إلى أنه ناقش مع لافروف خلال اجتماع في نيويورك ملف أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدين اهتمام البلدين بإيجاد حلول سلمية للأزمة.وفي وقت لاحق، أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، أن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك قد اختُتم بعد استمراره لمدة ساعة.الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوموزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ترحب بالاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكداً أنه ما دامت هذه الاتصالات مستمرة، فهناك فرصة لتجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وقال سيارتو للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أخبرني الوزير (لافروف) أنه عقد للتو اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو). أعتقد أن هذه أفضل الأخبار التي يمكن أن نتلقاها اليوم، فطالما استمرت الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا، يمكننا أن نأمل في تجنب السيناريو الأسوأ".
وأضاف: "يجب على أوروبا بذل جهود لتحقيق السلام، ولكن في الوقت الحالي، يمكننا القول إن سلوك العديد من القادة الأوروبيين يوحي بأنهم أكثر استعدادًا لتقويض جهود السلام من دعمها".
وأشار سيارتو إلى أنه ناقش مع لافروف خلال اجتماع في نيويورك ملف أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدين اهتمام البلدين بإيجاد حلول سلمية للأزمة.
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي".
وفي وقت لاحق، أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، أن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك قد اختُتم بعد استمراره لمدة ساعة.