أمساليوم
بث مباشر
لافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدة
لافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدة
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن "روسيا تأمل في مواصلة تعاونها مع دول جزر المحيط الهادئ".
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
ويعقد لافروف اجتماعه مع وزراء خارجية فانواتو ومملكة تونجا وجزر مارشال وناورو على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى.وأضاف لافروف: "لقد أثبتت آلية الحوار هذه في السنوات الأخيرة أنها منصة فعّالة ومطلوبة للغاية لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الثنائي، وكذلك القضايا الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية".وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن اللقاء ناقش آفاق تطوير التعاون العملي في مجالات الطاقة ومصائد الأسماك والزراعة والسياحة والتعليم.وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم أجمع. وتم التأكيد على الالتزام بتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
21:40 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 21:43 GMT 25.09.2025)
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن "روسيا تأمل في مواصلة تعاونها مع دول جزر المحيط الهادئ".
ويعقد لافروف اجتماعه مع وزراء خارجية فانواتو ومملكة تونجا وجزر مارشال وناورو على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى.

وقال لافروف في افتتاح المحادثات: "يسرني للغاية أن تتاح لي هذه الفرصة الجديدة للقاء في هذا الإطار المهم بين روسيا ودول جزر المحيط الهادئ".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مع وزراء خارجية تحالف دول الساحل الأفريقي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
لافروف: روسيا تؤكد اهتمامها بمواصلة التعاون مع دول اتحاد الساحل
أمس, 22:36 GMT
وأضاف لافروف: "لقد أثبتت آلية الحوار هذه في السنوات الأخيرة أنها منصة فعّالة ومطلوبة للغاية لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الثنائي، وكذلك القضايا الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية".
وأردف لافروف :"آمل أن تسمح لنا محادثتنا اليوم أيضًا بالمضي قدمًا في سبل تعاوننا".
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
أمس, 16:05 GMT
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن اللقاء ناقش آفاق تطوير التعاون العملي في مجالات الطاقة ومصائد الأسماك والزراعة والسياحة والتعليم.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم أجمع. وتم التأكيد على الالتزام بتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
