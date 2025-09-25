https://sarabic.ae/20250925/لافروف-يلقتي-مع-وزراء-خارجية-دول-جزر-المحيط-الهادئ-في-الأمم-المتحدة-1105277013.html
لافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدة
لافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدة
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن "روسيا تأمل في مواصلة تعاونها مع دول جزر المحيط الهادئ".
ويعقد لافروف اجتماعه مع وزراء خارجية فانواتو ومملكة تونجا وجزر مارشال وناورو على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى.وأضاف لافروف: "لقد أثبتت آلية الحوار هذه في السنوات الأخيرة أنها منصة فعّالة ومطلوبة للغاية لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الثنائي، وكذلك القضايا الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية".وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن اللقاء ناقش آفاق تطوير التعاون العملي في مجالات الطاقة ومصائد الأسماك والزراعة والسياحة والتعليم.وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم أجمع. وتم التأكيد على الالتزام بتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
لافروف يلتقي مع وزراء خارجية دول جزر المحيط الهادئ في الأمم المتحدة
21:40 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 21:43 GMT 25.09.2025)
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن "روسيا تأمل في مواصلة تعاونها مع دول جزر المحيط الهادئ".
ويعقد لافروف اجتماعه مع وزراء خارجية فانواتو ومملكة تونجا وجزر مارشال وناورو على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى.
وقال لافروف في افتتاح المحادثات: "يسرني للغاية أن تتاح لي هذه الفرصة الجديدة للقاء في هذا الإطار المهم بين روسيا ودول جزر المحيط الهادئ".
وأضاف لافروف: "لقد أثبتت آلية الحوار
هذه في السنوات الأخيرة أنها منصة فعّالة ومطلوبة للغاية لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون الثنائي، وكذلك القضايا الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية".
وأردف لافروف :"آمل أن تسمح لنا محادثتنا اليوم أيضًا بالمضي قدمًا في سبل تعاوننا".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية
أن اللقاء ناقش آفاق تطوير التعاون العملي في مجالات الطاقة ومصائد الأسماك والزراعة والسياحة والتعليم.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم أجمع. وتم التأكيد على الالتزام بتوسيع التعاون في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".