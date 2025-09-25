أستاذة في العلوم السياسية: لقاء لافروف وروبيو خطوة إيجابية نحو المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/أستاذة-في-العلوم-السياسية-لقاء-لافروف-وروبيو-خطوة-إيجابية-نحو-المفاوضات-1105239320.html
أستاذة في العلوم السياسية: لقاء لافروف وروبيو خطوة إيجابية نحو المفاوضات
أستاذة في العلوم السياسية: لقاء لافروف وروبيو خطوة إيجابية نحو المفاوضات
سبوتنيك عربي
علّقت أستاذة العلوم السياسية والاستراتيجية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة لور أبي خليل، على الشراكة الجديدة بين روسيا وإيران، وأهمية اللقاء الذي جمع وزير... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T09:29+0000
2025-09-25T09:29+0000
روسيا
إيران
سيرغي لافروف
ماركو روبيو
منظمة الأمم المتحدة
تحالف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_0:83:1694:1036_1920x0_80_0_0_98843de9540332899854866a4e71b8fe.jpg
وقالت أبي خليل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عدم التدخل العسكري الأمريكي في الحرب الأوكرانية رسالة للأوروبيين أن مسار ترامب التفاوض أكثر من المشاركة الميدانية في الصراع الأوكراني".وبحسب ضيفة "سبوتنيك"، إن "تحالف روسيا مع إيران، والدعوة للحلف مع الدول العربية، هي رسالة الى الولايات المتحدة لإيجاد تكتلات وأحلاف جديدة تجعل العقوبات المفروضة على روسيا غير قاسية"، موضحة أن "عدم تغيير زيلينسكي يعني قرب الحسم للموضوع الروسي وبدء مرحلة جديدة"، متوقعة "حصول تغييرات لصالح روسيا قريبا".وعن المناورات التي يقوم بها "الناتو"، أكدت أبي خليل أنها "مجرد رسالة يحاولون القول فيها إنهم قادرون على الردع ولا تتعدى كونها رسالة شفهية فقط"، مستبعدة "تحويل المسار والدخول في أزمة جديدة على غرار أوكرانيا".وردا على سؤال حول أهمية التعاون بين موسكو وطهران، قالت أبي خليل: "بوتين يقوم بأحلاف مختلفة المسار ليقول للولايات المتحدة ولأوروبا أنه أصبح لديه بديلا عنهم".
https://sarabic.ae/20250924/روسيا-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-التعاون-في-بناء-محطات-الطاقة-النووية-الصغيرة-في-إيران-1105202297.html
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-ويؤكدان-اهتمامهما-بإيجاد-حلول-سلمية--عاجل--1105219821.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_289:0:1694:1054_1920x0_80_0_0_63ac057ee1690d86af6ca62b64a45b41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, سيرغي لافروف, ماركو روبيو, منظمة الأمم المتحدة, تحالف, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, إيران, سيرغي لافروف, ماركو روبيو, منظمة الأمم المتحدة, تحالف, تقارير سبوتنيك, حصري

أستاذة في العلوم السياسية: لقاء لافروف وروبيو خطوة إيجابية نحو المفاوضات

09:29 GMT 25.09.2025
© Sputnik . Tat'jana Kukushkina / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Tat'jana Kukushkina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّقت أستاذة العلوم السياسية والاستراتيجية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة لور أبي خليل، على الشراكة الجديدة بين روسيا وإيران، وأهمية اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، معتبرة أنه "خطوة إيجابية نحو المفاوضات".
وقالت أبي خليل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عدم التدخل العسكري الأمريكي في الحرب الأوكرانية رسالة للأوروبيين أن مسار ترامب التفاوض أكثر من المشاركة الميدانية في الصراع الأوكراني".
وأشارت إلى أن "بوتين يعتمد استراتيجية الكسب البطيء، لأن الضغط الطويل أو الدبلوماسية هي جرعات تفتح له نافذة لحصول وقف إطلاق نار بما يتماشى مع مصالحه"، مؤكدة أن "ترامب يوجّه الاتجاهات بما يخدم الولايات المتحدة".
الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة في إيران
أمس, 12:18 GMT
وبحسب ضيفة "سبوتنيك"، إن "تحالف روسيا مع إيران، والدعوة للحلف مع الدول العربية، هي رسالة الى الولايات المتحدة لإيجاد تكتلات وأحلاف جديدة تجعل العقوبات المفروضة على روسيا غير قاسية"، موضحة أن "عدم تغيير زيلينسكي يعني قرب الحسم للموضوع الروسي وبدء مرحلة جديدة"، متوقعة "حصول تغييرات لصالح روسيا قريبا".
ورأت أبي خليل أن "الرأي العام، والميزانيات، والانتخابات، أظهرت أن الشعب الأوروبي لم يعد يحتمل دفع الضرائب في الصراع الأوكراني".
لافروف وروبيو يجتمعان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف وروبيو يبحثان الوضع في أوكرانيا ويؤكدان اهتمامهما بإيجاد حلول سلمية
أمس, 18:26 GMT
وعن المناورات التي يقوم بها "الناتو"، أكدت أبي خليل أنها "مجرد رسالة يحاولون القول فيها إنهم قادرون على الردع ولا تتعدى كونها رسالة شفهية فقط"، مستبعدة "تحويل المسار والدخول في أزمة جديدة على غرار أوكرانيا".
وردا على سؤال حول أهمية التعاون بين موسكو وطهران، قالت أبي خليل: "بوتين يقوم بأحلاف مختلفة المسار ليقول للولايات المتحدة ولأوروبا أنه أصبح لديه بديلا عنهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала