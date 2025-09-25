https://sarabic.ae/20250925/أستاذة-في-العلوم-السياسية-لقاء-لافروف-وروبيو-خطوة-إيجابية-نحو-المفاوضات-1105239320.html
أستاذة في العلوم السياسية: لقاء لافروف وروبيو خطوة إيجابية نحو المفاوضات
أستاذة في العلوم السياسية: لقاء لافروف وروبيو خطوة إيجابية نحو المفاوضات
سبوتنيك عربي
علّقت أستاذة العلوم السياسية والاستراتيجية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة لور أبي خليل، على الشراكة الجديدة بين روسيا وإيران، وأهمية اللقاء الذي جمع وزير... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T09:29+0000
2025-09-25T09:29+0000
2025-09-25T09:29+0000
روسيا
إيران
سيرغي لافروف
ماركو روبيو
منظمة الأمم المتحدة
تحالف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_0:83:1694:1036_1920x0_80_0_0_98843de9540332899854866a4e71b8fe.jpg
وقالت أبي خليل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عدم التدخل العسكري الأمريكي في الحرب الأوكرانية رسالة للأوروبيين أن مسار ترامب التفاوض أكثر من المشاركة الميدانية في الصراع الأوكراني".وبحسب ضيفة "سبوتنيك"، إن "تحالف روسيا مع إيران، والدعوة للحلف مع الدول العربية، هي رسالة الى الولايات المتحدة لإيجاد تكتلات وأحلاف جديدة تجعل العقوبات المفروضة على روسيا غير قاسية"، موضحة أن "عدم تغيير زيلينسكي يعني قرب الحسم للموضوع الروسي وبدء مرحلة جديدة"، متوقعة "حصول تغييرات لصالح روسيا قريبا".وعن المناورات التي يقوم بها "الناتو"، أكدت أبي خليل أنها "مجرد رسالة يحاولون القول فيها إنهم قادرون على الردع ولا تتعدى كونها رسالة شفهية فقط"، مستبعدة "تحويل المسار والدخول في أزمة جديدة على غرار أوكرانيا".وردا على سؤال حول أهمية التعاون بين موسكو وطهران، قالت أبي خليل: "بوتين يقوم بأحلاف مختلفة المسار ليقول للولايات المتحدة ولأوروبا أنه أصبح لديه بديلا عنهم".
https://sarabic.ae/20250924/روسيا-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-التعاون-في-بناء-محطات-الطاقة-النووية-الصغيرة-في-إيران-1105202297.html
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-ويؤكدان-اهتمامهما-بإيجاد-حلول-سلمية--عاجل--1105219821.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_289:0:1694:1054_1920x0_80_0_0_63ac057ee1690d86af6ca62b64a45b41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, سيرغي لافروف, ماركو روبيو, منظمة الأمم المتحدة, تحالف, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, إيران, سيرغي لافروف, ماركو روبيو, منظمة الأمم المتحدة, تحالف, تقارير سبوتنيك, حصري
أستاذة في العلوم السياسية: لقاء لافروف وروبيو خطوة إيجابية نحو المفاوضات
حصري
علّقت أستاذة العلوم السياسية والاستراتيجية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة لور أبي خليل، على الشراكة الجديدة بين روسيا وإيران، وأهمية اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، معتبرة أنه "خطوة إيجابية نحو المفاوضات".
وقالت أبي خليل في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عدم التدخل العسكري الأمريكي في الحرب الأوكرانية رسالة للأوروبيين أن مسار ترامب التفاوض أكثر من المشاركة الميدانية في الصراع الأوكراني
".
وأشارت إلى أن "بوتين يعتمد استراتيجية الكسب البطيء، لأن الضغط الطويل أو الدبلوماسية هي جرعات تفتح له نافذة لحصول وقف إطلاق نار بما يتماشى مع مصالحه"، مؤكدة أن "ترامب يوجّه الاتجاهات بما يخدم الولايات المتحدة".
وبحسب ضيفة "سبوتنيك"، إن "تحالف روسيا مع إيران، والدعوة للحلف مع الدول العربية، هي رسالة الى الولايات المتحدة لإيجاد تكتلات وأحلاف جديدة تجعل العقوبات المفروضة على روسيا
غير قاسية"، موضحة أن "عدم تغيير زيلينسكي يعني قرب الحسم للموضوع الروسي وبدء مرحلة جديدة"، متوقعة "حصول تغييرات لصالح روسيا قريبا".
ورأت أبي خليل أن "الرأي العام، والميزانيات، والانتخابات، أظهرت أن الشعب الأوروبي لم يعد يحتمل دفع الضرائب في الصراع الأوكراني".
وعن المناورات التي يقوم بها "الناتو"، أكدت أبي خليل أنها "مجرد رسالة يحاولون القول فيها إنهم قادرون على الردع ولا تتعدى كونها رسالة شفهية فقط"، مستبعدة "تحويل المسار والدخول في أزمة جديدة على غرار أوكرانيا
".
وردا على سؤال حول أهمية التعاون بين موسكو وطهران، قالت أبي خليل: "بوتين يقوم بأحلاف مختلفة المسار ليقول للولايات المتحدة ولأوروبا أنه أصبح لديه بديلا عنهم".