الكرملين: أوكرانيا غير قادرة على استعادة شيء... ويجب تسريع إزالة أسباب التوتر مع واشنطن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الادعاءات بأن أوكرانيا قادرة على استعادة ما خسرته، هي خاطئة؛ لافتًا إلى أن ديناميكيات الوضع...

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن المحاولات بكل الطرق لتشجيع أوكرانيا على مواصلة الأعمال العسكرية، والقول إن أوكرانيا قادرة على استعادة شيء ما، هي من وجهة نظرنا أطروحة خاطئة... الديناميكيات على الجبهات تشهد على ذلك بما لا يدع مجالا للشك".وأكد بيسكوف أن الوضع في أوكرانيا يختلف عما كان عليه في ربيع 2022، وأن موقف كييف ازداد سوءا.وأوضح بيسكوف، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ذكره بشأن رغبة روسيا في إخراج العلاقات مع الولايات المتحدة من حالة الجمود والمدة التي سيستغرقها ذلك، بالقول: "قد تتغير نبرة التصريح من يوم لآخر، هذا مسار مستقل لعملنا، للأسف، إن العمل يسير بوتيرة أبطأ بكثير مما نتمناه... نعتقد أنه من الواجب علينا تسريع عملنا بمناقشة أسباب توتر العلاقات الثنائية، ولا يزال هذا العمل يسير ببطء".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول احتمال تعليق ترامب للمسار الهادف لحل النزاع في أوكرانيا: "لم نسمع أي تصريحات مباشرة بهذا الشأن".وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه اقتصاد روسيا بأنه "نمر من ورق": "استخدمت عبارة "نمر من ورق" للإشارة إلى اقتصادنا... روسيا بالتأكيد ليست نمرًا، ففي النهاية، روسيا مرتبطة أكثر بالدب. الدببة الورقية غير موجودة".وأكد بيسكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر إرادة سياسية للسعي إلى تسوية في أوكرانيا، وتابع: "يحافظ ترامب على إرادته السياسية لبذل الجهود لإيجاد تسوية في أوكرانيا".الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع روبيو اليوم

