ترامب يعلق على رد فعل "الناتو" تجاه مزاعم اختراق الطائرات الروسية المجال الجوي للحلف
ترامب يعلق على رد فعل "الناتو" تجاه مزاعم اختراق الطائرات الروسية المجال الجوي للحلف
سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي، عما إذا كان ينبغي لدول حلف الناتو "إسقاط الطائرات الروسية التي تدخل مجالها الجوي"،
سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي، عما إذا كان ينبغي لدول حلف الناتو "إسقاط الطائرات الروسية التي تدخل مجالها الجوي"، فأجاب: "نعم، أعتقد ذلك".
وعندما سُئل الرئيس الأمريكي لاحقًا عما إذا كان سيؤيد حلفاء الناتو
في هذا القرار، أضاف: "يعتمد ذلك على الظروف".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد رد على تهديد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بـ"إسقاط طائرات روسية" بعد مزاعم عن دخول ثلاث منها المجال الجوي الإستوني لفترة وجيزة، مؤكدا في الوقت ذاته التزام بلاده بالدفاع عن "الناتو".
وأجاب روبيو عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة "مستعدة للمشاركة في إسقاط طائرات روسية إذا انتهكت المجال الجوي"، قائلا: "لا أعتقد أن أحدا تحدث عن إسقاط الطائرات الروسية إلا إذا كانت تهاجم".
وتابع: "أعتقد أن ما رأيتموه هو أن الناتو يرد على تلك الاختراقات بالطريقة التي نرد بها عليها دائما، أي عندما تدخل مجالنا الجوي أو منطقة دفاعنا، نصعد ونعترضها. وهذا ما فعله الناتو، وهذا ما سيواصل الناتو فعله".
وتابع: "الولايات المتحدة
شريك في الناتو، وعضو فيه، وعضو مهم، أهم عضو فيه. وأعتقد أن سفيرنا الجديد هنا، مايك والتس، أوضح أمس في الأمم المتحدة أننا سنعمل مع حلفائنا للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. هذا الالتزام لا يزال راسخا".
وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.
وأوضحت الوزارة أن الرحلة جرت وفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى، وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية.
وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا
بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".