https://sarabic.ae/20250923/ترامب-يعلق-على-رد-فعل-الناتو-تجاه-مزاعم-اختراق-الطائرات-الروسية-المجال-الجوي-للحلف-1105187391.html

ترامب يعلق على رد فعل "الناتو" تجاه مزاعم اختراق الطائرات الروسية المجال الجوي للحلف

ترامب يعلق على رد فعل "الناتو" تجاه مزاعم اختراق الطائرات الروسية المجال الجوي للحلف

سبوتنيك عربي

سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي، عما إذا كان ينبغي لدول حلف الناتو "إسقاط الطائرات الروسية التي تدخل مجالها الجوي"،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-23T20:21+0000

2025-09-23T20:21+0000

2025-09-23T20:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي لاحقًا عما إذا كان سيؤيد حلفاء الناتو في هذا القرار، أضاف: "يعتمد ذلك على الظروف".وأجاب روبيو عن سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة "مستعدة للمشاركة في إسقاط طائرات روسية إذا انتهكت المجال الجوي"، قائلا: "لا أعتقد أن أحدا تحدث عن إسقاط الطائرات الروسية إلا إذا كانت تهاجم". وتابع: "الولايات المتحدة شريك في الناتو، وعضو فيه، وعضو مهم، أهم عضو فيه. وأعتقد أن سفيرنا الجديد هنا، مايك والتس، أوضح أمس في الأمم المتحدة أننا سنعمل مع حلفائنا للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو. هذا الالتزام لا يزال راسخا". وفي وقت سابق، زعمت إستونيا، دون دليل، أن مجالها الجوي قد انتُهك، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن 3 مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفذت رحلة جوية مخططة من كاريليا إلى أحد المطارات في مقاطعة كالينينغراد الروسية.وتتصاعد حاليا موجة من الاتهامات المغرضة ضد روسيا بـ"انتهاك" أجواء دول أوروبية مجاورة عبر طائرات مسيرة ومقاتلات، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا، إذ وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم "انتهاك" روسيا للمجال الجوي لدول أخرى، بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه "الاتهامات لم تُدعم على الإطلاق بأدلّة موثوقة".

https://sarabic.ae/20250923/ترامب-روسيا-تملك-قوة-عسكرية-ضخمة-1105184861.html

https://sarabic.ae/20250923/روسيا-مستعدة-للالتزام-بقيود-معاهدة-ستارت-شرط-التزام-واشنطن-بالمقابل---الكرملين-1105160145.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن