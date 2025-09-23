روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "ستارت" شرط التزام واشنطن بالمقابل - الكرملين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/روسيا-مستعدة-للالتزام-بقيود-معاهدة-ستارت-شرط-التزام-واشنطن-بالمقابل---الكرملين-1105160145.html
روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "ستارت" شرط التزام واشنطن بالمقابل - الكرملين
روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "ستارت" شرط التزام واشنطن بالمقابل - الكرملين
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T11:03+0000
2025-09-23T11:03+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود لمدة عام. هذا ما سنفعله، لكن هذا، بالطبع، يتطلب موقفًا مماثلاً من الولايات المتحدة".وكشف بيسكوف أن "الكرملين اطلع على تقارير تفيد بأن ترامب شخصيا سيتحدث عن مبادرة روسيا بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "سمعنا أمس تصريحًا من زميلي في البيت الأبيض، يفيد بأن الرئيس ترامب سيُعلق شخصيًا على هذه المسألة".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بأن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام، بعد 5 شباط/ فبراير 2026.وأشار الرئيس الروسي إلى أن خطوات الامتثال للقيود بموجب معاهدة "ستارت" ستكون فعالة إذا استجابت الولايات المتحدة بالمثل.بوتين: روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد في حال استعداد أمريكا لذلك
https://sarabic.ae/20250922/البيت-الأبيض-مقترح-روسيا-بشأن-تمديد-قيود-معاهدة-نيو-ستارت-يبدو-جيدا-للغاية-1105140660.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "ستارت" شرط التزام واشنطن بالمقابل - الكرملين

11:03 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود لمدة عام. هذا ما سنفعله، لكن هذا، بالطبع، يتطلب موقفًا مماثلاً من الولايات المتحدة".
وكشف بيسكوف أن "الكرملين اطلع على تقارير تفيد بأن ترامب شخصيا سيتحدث عن مبادرة روسيا بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "سمعنا أمس تصريحًا من زميلي في البيت الأبيض، يفيد بأن الرئيس ترامب سيُعلق شخصيًا على هذه المسألة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
البيت الأبيض: مقترح روسيا بشأن تمديد قيود معاهدة "نيو ستارت" يبدو "جيدا للغاية"
أمس, 18:36 GMT

وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أنه من المستحيل عمليًا الاتفاق على مثل هذه الوثيقة قبل انتهاء سريان الوثيقة الحالية، فهي مسألة معقدة للغاية، وبطبيعة الحال، تتطلب موقفا شاملًا".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بأن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام، بعد 5 شباط/ فبراير 2026.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن خطوات الامتثال للقيود بموجب معاهدة "ستارت" ستكون فعالة إذا استجابت الولايات المتحدة بالمثل.
بوتين: روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد في حال استعداد أمريكا لذلك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала