روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "ستارت" شرط التزام واشنطن بالمقابل - الكرملين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود لمدة عام. هذا ما سنفعله، لكن هذا، بالطبع، يتطلب موقفًا مماثلاً من الولايات المتحدة".وكشف بيسكوف أن "الكرملين اطلع على تقارير تفيد بأن ترامب شخصيا سيتحدث عن مبادرة روسيا بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "سمعنا أمس تصريحًا من زميلي في البيت الأبيض، يفيد بأن الرئيس ترامب سيُعلق شخصيًا على هذه المسألة".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بأن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام، بعد 5 شباط/ فبراير 2026.وأشار الرئيس الروسي إلى أن خطوات الامتثال للقيود بموجب معاهدة "ستارت" ستكون فعالة إذا استجابت الولايات المتحدة بالمثل.بوتين: روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد في حال استعداد أمريكا لذلك
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود لمدة عام. هذا ما سنفعله، لكن هذا، بالطبع، يتطلب موقفًا مماثلاً من الولايات المتحدة".
وكشف بيسكوف أن "الكرملين اطلع على تقارير تفيد بأن ترامب شخصيا سيتحدث عن مبادرة روسيا بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "سمعنا أمس تصريحًا من زميلي في البيت الأبيض، يفيد بأن الرئيس ترامب سيُعلق شخصيًا على هذه المسألة".
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أنه من المستحيل عمليًا الاتفاق على مثل هذه الوثيقة قبل انتهاء سريان الوثيقة الحالية، فهي مسألة معقدة للغاية، وبطبيعة الحال، تتطلب موقفا شاملًا".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، بأن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام، بعد 5 شباط/ فبراير 2026.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن خطوات الامتثال للقيود بموجب معاهدة "ستارت" ستكون فعالة إذا استجابت الولايات المتحدة بالمثل.