البيت الأبيض: مقترح روسيا بشأن تمديد قيود معاهدة "نيو ستارت" يبدو "جيدا للغاية"

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على مبادرة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).
وقالت في إحاطة صحفية، تعليقا على عرض الرئيس بوتين: "الرئيس على علم بهذا الاقتراح، وسأترك له التعليق عليه لاحقا. أعتقد أنه يبدو جيدا، لكنه يرغب في التحدث في هذا الأمر شخصيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
بوتين: روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد في حال استعداد أمريكا لذلك
11:50 GMT
وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وتابع: "بعد 5 فبراير 2026، روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المركزية بموجب معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد. في المستقبل، بناء على تحليل الموقف، سنتخذ قرارا محددا بشأن الصيانة اللاحقة لهذه القيود الذاتية الطوعية".

يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتن إلى مدينة بيرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديو
19 سبتمبر, 15:11 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".
الكرملين: من الصعب أن نتصور حاليا بدء مفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن مراقبة التسلح
ماذا يحدث في الدول النووية... تقرير يكشف تفاصيل خطيرة
