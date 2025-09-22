https://sarabic.ae/20250922/البيت-الأبيض-مقترح-روسيا-بشأن-تمديد-قيود-معاهدة-نيو-ستارت-يبدو-جيدا-للغاية-1105140660.html

البيت الأبيض: مقترح روسيا بشأن تمديد قيود معاهدة "نيو ستارت" يبدو "جيدا للغاية"

البيت الأبيض: مقترح روسيا بشأن تمديد قيود معاهدة "نيو ستارت" يبدو "جيدا للغاية"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اطلع على مبادرة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تمديد معاهدة... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T18:36+0000

2025-09-22T18:36+0000

2025-09-22T18:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg

وقالت في إحاطة صحفية، تعليقا على عرض الرئيس بوتين: "الرئيس على علم بهذا الاقتراح، وسأترك له التعليق عليه لاحقا. أعتقد أنه يبدو جيدا، لكنه يرغب في التحدث في هذا الأمر شخصيا".وقال بوتين: "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية وسيادة روسيا والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف: "تنتهي معاهدة "ستارت" في 5 فبراير (شباط) 2026، ما يعني الاختفاء الوشيك للاتفاق الدولي الأخير بشأن القيود المباشرة على قدرات الصواريخ النووية. إن الرفض الكامل لإرث هذا الاتفاق، سيكون من وجهات نظر عديدة، خطوة خاطئة وقصيرة النظر، والتي في رأينا، ستؤثر سلبا على تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة "نيو ستارت" في عام 2010، وتم تمديدها حتى 5 فبراير/ شباط 2026، وهي تعد حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركز بشكل أساسي على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة وأنظمة إيصالها.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو بتفتيش منشآتها النووية، متهمًا واشنطن بعدم الالتزام ببنود المعاهدة والسعي لتقويض الأمن القومي الروسي.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يستبعد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، إمكانية زيادة روسيا لعدد الرؤوس النووية على منصاتها المنشورة، ردًا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن موسكو تعتزم الحفاظ على عدد رؤوسها النووية ضمن حدود معاهدة "نيو ستارت".الكرملين: من الصعب أن نتصور حاليا بدء مفاوضات بين موسكو وواشنطن بشأن مراقبة التسلحماذا يحدث في الدول النووية... تقرير يكشف تفاصيل خطيرة

https://sarabic.ae/20250922/بوتين-روسيا-قادرة-على-الرد-على-أي-تهديدات--عاجل--1105123266.html

https://sarabic.ae/20250919/بوتين-روسيا-ستواصل-تطوير-قواتها-المسلحة-وجعلها-حديثة-1105040969.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا