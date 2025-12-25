https://sarabic.ae/20251225/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-سفياتو-بوكروفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1108552518.html

الجيش الروسي يحرر بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

الجيش الروسي يحرر بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي تمكّن من تحرير بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحرير بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 235عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة والمواد".وأشارت إلى أن "وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت وضعها التكتيكي. واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي ومي، وخاركوف، وخسائر العدو نحو 265 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتا رادار رادا إسرائيليتان الصنع وثلاثة مستودعات للمواد".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت6 قنابل جوية موجهة، وصاروخ "هيمارس" و472 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع

