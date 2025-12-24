https://sarabic.ae/20251224/قوات-مجموعة-الجنوب-تدمر-29-معقلا-أوكرانيا-محصنا-في-3-مناطق--وزارة-الدفاع-1108511226.html
قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع
قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفاد فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بأن المجموعة دمرت 29 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات الأوكرانية، إضافة لأهداف حساسة في... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T05:41+0000
2025-12-24T05:41+0000
2025-12-24T05:41+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085434958_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9ae734aac4aeea51839c0094117ea92a.jpg
وقال أستافييف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "دمرت قوات منظومات الطائرات المسيرة في محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، 5 هوائيات اتصالات، و7 أنظمة روبوتية أرضية، و29 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لـ3 مراكز قيادة، و5 هوائيات طائرات مسيرة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن قوات كييف تكبدت خسائر بلغت 215 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و4 سيارات، كما دُمّرت محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في مقاطعة خاركوف وتقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251224/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يقطع-خطوط-الإمداد-عن-كتيبة-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1108510885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085434958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e5147b38495a1ea330d7ae84536b949.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع
أفاد فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بأن المجموعة دمرت 29 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات الأوكرانية، إضافة لأهداف حساسة في ثلاثة محاور.
وقال أستافييف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "دمرت قوات منظومات الطائرات المسيرة في محاور كراماتورسك، وكونستانتينوفكا، وسيفيرسك، 5 هوائيات اتصالات، و7 أنظمة روبوتية أرضية، و29 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لـ3 مراكز قيادة، و5 هوائيات طائرات مسيرة".
وأردف أن قوات المجموعة أسقطت ست طائرات مسيرة معادية، من بينها طائرة ثقيلة من طراز "أر 18".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن قوات كييف تكبدت خسائر بلغت 215 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و4 سيارات، كما دُمّرت محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.