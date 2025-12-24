https://sarabic.ae/20251224/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-زاريتشنويه-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1108514953.html

القوات الروسية تحرر بلدة زاريتشنويه في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحرير قوات "الشرق" التابعة لها لبلدة زاريتشنويه، في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لاستهداف مؤسسات الصناعات العسكرية،... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق"، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".وتواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" القضاء على العدو المحاصر في مدينة ديميتروف، وتطهير قرية رودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية من فلول القوات المسلحة الأوكرانية.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط الجبهة، حيث استهدفت قوات أوكرانية، بالقرب من بلدات موناتشينيفكا، وغلوشكوفكا، وبريستين، وكوبيانسك-أوزلوفايا، ونوفوسيرغييفكا، وبوغوسلافكا، وبلاغوداتوفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبيشيفو وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحرير مواقع وخطوط هامة، قرب بلدات أوليكسيفو-دروزكوفكا، وريزنيكوفكا، ودولغايا بالكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس، أمريكيي الصنع، و335 طائرة مسيّرة.القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في مقاطعة خاركوف وتقضي على منفذيه- وزارة الدفاع"بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحية

الأخبار

