القوات الروسية تحرر بلدة زاريتشنويه في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
09:28 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 09:52 GMT 24.12.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة "كاماز" لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحرير قوات "الشرق" التابعة لها لبلدة زاريتشنويه، في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لاستهداف مؤسسات الصناعات العسكرية، ومرافق الطاقة، والبنية التحتية للنقل، المستخدمة من قبل قوات كييف.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الشرق"، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".
وتواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" القضاء على العدو المحاصر في مدينة ديميتروف، وتطهير قرية رودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية من فلول القوات المسلحة الأوكرانية.
وتكبد العدو خسائر تجاوزت 500 جندي، بالإضافة إلى ناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، و8 مركبات قتالية مدرعة، و7 مركبات آلية، و3 مدافع ميدان.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 175 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 سيارات، كما دمر مستودعان للإمداد، في منطقة نفوذ قوات "الشمال".
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط الجبهة، حيث استهدفت قوات أوكرانية، بالقرب من بلدات موناتشينيفكا، وغلوشكوفكا، وبريستين، وكوبيانسك-أوزلوفايا، ونوفوسيرغييفكا، وبوغوسلافكا، وبلاغوداتوفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبيشيفو وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 210 جنديًا، و10 مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، ومدفع ميداني، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.
وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحرير مواقع وخطوط هامة، قرب بلدات أوليكسيفو-دروزكوفكا، وريزنيكوفكا، ودولغايا بالكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز بوما إيطالية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر أمريكية الصنع، ومركبتين مدرعتين، و14 سيارة، ومدفعين، أحدهما مدفع ذاتي الحركة من طراز بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مستودع إمداد.
وأردف البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق لمجمعات الوقود والطاقة، وبنية تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس، أمريكيي الصنع، و335 طائرة مسيّرة.