روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة في إيران
وجاء في بيان الشركة: "وقع رئيسا وفدي البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة في جمهورية إيران الإسلامية، وتحدد الوثيقة خطوات محددة تهدف إلى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في إيران".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عُقد في موسكو اجتماع بين المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، ونائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.
ويوم الإثنين الماضي، قال إسلامي إن روسيا وإيران، ستوقعان خلال الأيام المقبلة اتفاقية بشأن بناء محطات طاقة نووية جديدة.
وأوضح إسلامي أنه "بموجب الاتفاق بين حكومتي البلدين، من المقرر أن تبني روسيا 8 محطات نووية، 4 منها في بوشهر، وكان على إيران أن تحدد مواقع بناء المحطات التالية للجانب الروسي".
وأكد إسلامي أن "المفاوضات والدراسات اللازمة لتنفيذ الجزء الثاني من الاتفاقية قد أُنجزت، وتم اختيار وتجهيز الأراضي المخصصة لإنشاء المحطات، وجرى سابقاً القيام بزيارات ميدانية لمواقع المحطات وعقد مفاوضات تعاقدية، ومع التوقيع على الاتفاقية هذا الأسبوع سيدخل المشروع تلقائياً في المرحلة التنفيذية المتعلقة بالتصميم والهندسة والإجراءات التكميلية".