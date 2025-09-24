https://sarabic.ae/20250924/باحث-في-الشأن-الروسي-تصريحات-الكرملين-أكدت-أن-روسيا-ترى-حجم-المتغيرات-على-الساحة-الدولية-مع-أمريكا-1105215472.html

باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا

باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا

24.09.2025

وقال مقلد في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ترامب كان لديه انطباعا وترجمة على الأرض أن باستطاعته الفصل بين روسيا وكل أصدقائها وحلفائها سواء مع الصين أو إيران أو مع الهند، لكن اليوم الولايات المتحدة تعيش عزلة حقيقية".وأضاف مقلد: "استفادت روسيا من هذا الصراع وتمكنت من إعادة بناء قطاعات أساسية موجودة من عشرينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الصراع اليوم أبعد بكثير من موضوع أوكرانيا، وبالتالي ميزان القوى على الأرض يسمح لروسيا بتسريع الإيقاع القائم حسب المفاوضات". وشدد مقلد، على أن "أي توسع في الأزمة يضر بالأمن العالمي ويضع العالم كله على شفير حرب لا أحد يعرف كيف تنتهي"، مبيّنا أنه "في روسيا خوف حقيقي على الاستقرار والأمن العالمي".وردا على أهمية اللقاء المرتقب بين لافروف وروبيو، قال مقلد: "لربما هذه الحرب الإعلامية والتسريبات تأتي تحضيرا لهذا اللقاء"، مضيفا: "هذه التحضيرات وميزان القوى أمام ساعة الحقيقة"، مؤكدا أن "هذا اللقاء له أهمية استثنائية".

