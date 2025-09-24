باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/باحث-في-الشأن-الروسي-تصريحات-الكرملين-أكدت-أن-روسيا-ترى-حجم-المتغيرات-على-الساحة-الدولية-مع-أمريكا-1105215472.html
باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا
باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي والاقتصادي والخبير بالشأن الروسي الدكتور حسن مقلد، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرد الروسي عليه، قائلا إن "ترامب يعتبر روسيا... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T16:49+0000
2025-09-24T16:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال مقلد في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ترامب كان لديه انطباعا وترجمة على الأرض أن باستطاعته الفصل بين روسيا وكل أصدقائها وحلفائها سواء مع الصين أو إيران أو مع الهند، لكن اليوم الولايات المتحدة تعيش عزلة حقيقية".وأضاف مقلد: "استفادت روسيا من هذا الصراع وتمكنت من إعادة بناء قطاعات أساسية موجودة من عشرينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الصراع اليوم أبعد بكثير من موضوع أوكرانيا، وبالتالي ميزان القوى على الأرض يسمح لروسيا بتسريع الإيقاع القائم حسب المفاوضات". وشدد مقلد، على أن "أي توسع في الأزمة يضر بالأمن العالمي ويضع العالم كله على شفير حرب لا أحد يعرف كيف تنتهي"، مبيّنا أنه "في روسيا خوف حقيقي على الاستقرار والأمن العالمي".وردا على أهمية اللقاء المرتقب بين لافروف وروبيو، قال مقلد: "لربما هذه الحرب الإعلامية والتسريبات تأتي تحضيرا لهذا اللقاء"، مضيفا: "هذه التحضيرات وميزان القوى أمام ساعة الحقيقة"، مؤكدا أن "هذا اللقاء له أهمية استثنائية".
https://sarabic.ae/20250924/الكرملين-أوكرانيا-غير-قادرة-على-استعادة-شيء-ويجب-تسريع-إزالة-أسباب-التوتر-مع-واشنطن-1105200707.html
https://sarabic.ae/20250924/موسكو-الهدف-الرئيسي-لمجلس-أوروبا-أصبح-محاربة-روسيا-1105192555.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا

16:49 GMT 24.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
علق الباحث السياسي والاقتصادي والخبير بالشأن الروسي الدكتور حسن مقلد، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرد الروسي عليه، قائلا إن "ترامب يعتبر روسيا مأزومة وتحتاج إلى حل، لكنه اليوم يصطدم بأن الموقف الروسي موقف ثابت قوي".
وقال مقلد في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ترامب كان لديه انطباعا وترجمة على الأرض أن باستطاعته الفصل بين روسيا وكل أصدقائها وحلفائها سواء مع الصين أو إيران أو مع الهند، لكن اليوم الولايات المتحدة تعيش عزلة حقيقية".

وأشار مقلد إلى أن "تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا، اليوم ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لن تضعف أمامها"، مؤكدا أن "روسيا أثبتت من يوم بدء العملية الخاصة في أوكرانيا أن كل يوم يمر على مستوى الهيكل الاقتصادي، روسيا تعيد بناء قوتها".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
الكرملين: أوكرانيا غير قادرة على استعادة شيء... ويجب تسريع إزالة أسباب التوتر مع واشنطن
11:01 GMT
وأضاف مقلد: "استفادت روسيا من هذا الصراع وتمكنت من إعادة بناء قطاعات أساسية موجودة من عشرينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الصراع اليوم أبعد بكثير من موضوع أوكرانيا، وبالتالي ميزان القوى على الأرض يسمح لروسيا بتسريع الإيقاع القائم حسب المفاوضات".
وشدد مقلد، على أن "أي توسع في الأزمة يضر بالأمن العالمي ويضع العالم كله على شفير حرب لا أحد يعرف كيف تنتهي"، مبيّنا أنه "في روسيا خوف حقيقي على الاستقرار والأمن العالمي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسيا
06:25 GMT

واعتبر مقلد، أن "التصريح الروسي له شقين، الأول: الحرص الروسي على تغليب العوامل المشتركة وانتفاء الحرب وأي تسوية هم جاهزين لها، وفي الشق الثاني: في روسيا يعتقد الناس أنه كلما طال أمد الصراع على روسيا أن تعمق أكثر من تحالفاتها الجديدة وأن تنتقل بالمجال الاقتصادي والمالي إلى مستويات أكثر جذرية".

وردا على أهمية اللقاء المرتقب بين لافروف وروبيو، قال مقلد: "لربما هذه الحرب الإعلامية والتسريبات تأتي تحضيرا لهذا اللقاء"، مضيفا: "هذه التحضيرات وميزان القوى أمام ساعة الحقيقة"، مؤكدا أن "هذا اللقاء له أهمية استثنائية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала