https://sarabic.ae/20250924/باحث-في-الشأن-الروسي-تصريحات-الكرملين-أكدت-أن-روسيا-ترى-حجم-المتغيرات-على-الساحة-الدولية-مع-أمريكا-1105215472.html
باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا
باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي والاقتصادي والخبير بالشأن الروسي الدكتور حسن مقلد، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرد الروسي عليه، قائلا إن "ترامب يعتبر روسيا... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T16:49+0000
2025-09-24T16:49+0000
2025-09-24T16:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال مقلد في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ترامب كان لديه انطباعا وترجمة على الأرض أن باستطاعته الفصل بين روسيا وكل أصدقائها وحلفائها سواء مع الصين أو إيران أو مع الهند، لكن اليوم الولايات المتحدة تعيش عزلة حقيقية".وأضاف مقلد: "استفادت روسيا من هذا الصراع وتمكنت من إعادة بناء قطاعات أساسية موجودة من عشرينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الصراع اليوم أبعد بكثير من موضوع أوكرانيا، وبالتالي ميزان القوى على الأرض يسمح لروسيا بتسريع الإيقاع القائم حسب المفاوضات". وشدد مقلد، على أن "أي توسع في الأزمة يضر بالأمن العالمي ويضع العالم كله على شفير حرب لا أحد يعرف كيف تنتهي"، مبيّنا أنه "في روسيا خوف حقيقي على الاستقرار والأمن العالمي".وردا على أهمية اللقاء المرتقب بين لافروف وروبيو، قال مقلد: "لربما هذه الحرب الإعلامية والتسريبات تأتي تحضيرا لهذا اللقاء"، مضيفا: "هذه التحضيرات وميزان القوى أمام ساعة الحقيقة"، مؤكدا أن "هذا اللقاء له أهمية استثنائية".
https://sarabic.ae/20250924/الكرملين-أوكرانيا-غير-قادرة-على-استعادة-شيء-ويجب-تسريع-إزالة-أسباب-التوتر-مع-واشنطن-1105200707.html
https://sarabic.ae/20250924/موسكو-الهدف-الرئيسي-لمجلس-أوروبا-أصبح-محاربة-روسيا-1105192555.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
باحث في الشأن الروسي: تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع أمريكا
علق الباحث السياسي والاقتصادي والخبير بالشأن الروسي الدكتور حسن مقلد، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرد الروسي عليه، قائلا إن "ترامب يعتبر روسيا مأزومة وتحتاج إلى حل، لكنه اليوم يصطدم بأن الموقف الروسي موقف ثابت قوي".
وقال مقلد في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "ترامب كان لديه انطباعا وترجمة على الأرض أن باستطاعته الفصل بين روسيا وكل أصدقائها وحلفائها سواء مع الصين أو إيران أو مع الهند، لكن اليوم الولايات المتحدة تعيش عزلة حقيقية".
وأشار مقلد إلى أن "تصريحات الكرملين أكدت أن روسيا، اليوم ترى حجم المتغيرات على الساحة الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لن تضعف أمامها"، مؤكدا أن "روسيا أثبتت من يوم بدء العملية الخاصة في أوكرانيا أن كل يوم يمر على مستوى الهيكل الاقتصادي، روسيا تعيد بناء قوتها".
وأضاف مقلد: "استفادت روسيا من هذا الصراع وتمكنت من إعادة بناء قطاعات أساسية
موجودة من عشرينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الصراع اليوم أبعد بكثير من موضوع أوكرانيا، وبالتالي ميزان القوى على الأرض يسمح لروسيا بتسريع الإيقاع القائم حسب المفاوضات".
وشدد مقلد، على أن "أي توسع في الأزمة يضر بالأمن العالمي
ويضع العالم كله على شفير حرب لا أحد يعرف كيف تنتهي"، مبيّنا أنه "في روسيا خوف حقيقي على الاستقرار والأمن العالمي".
واعتبر مقلد، أن "التصريح الروسي له شقين، الأول: الحرص الروسي على تغليب العوامل المشتركة وانتفاء الحرب وأي تسوية هم جاهزين لها، وفي الشق الثاني: في روسيا يعتقد الناس أنه كلما طال أمد الصراع على روسيا أن تعمق أكثر من تحالفاتها الجديدة وأن تنتقل بالمجال الاقتصادي والمالي إلى مستويات أكثر جذرية".
وردا على أهمية اللقاء المرتقب بين لافروف وروبيو، قال مقلد: "لربما هذه الحرب الإعلامية والتسريبات تأتي تحضيرا لهذا اللقاء"، مضيفا: "هذه التحضيرات وميزان القوى أمام ساعة الحقيقة"، مؤكدا أن "هذا اللقاء له أهمية استثنائية".