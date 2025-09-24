عربي
الكرملين ردا على ترامب: روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق
موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا لم يعد حماية حقوق الإنسان بل محاربة روسيا.
وقال ليوبينسكي، في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "تجلى هذا بوضوح في موقف مجلس أوروبا، فعلى الرغم من انسحاب بلادنا من هذه المنظمة التي كان لها مكانتها في 15 آذار/مارس 2022، لم يعد الهدف الرئيسي لمجلس ستراسبورغ تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بل محاربة روسيا حرفيًا".وأردف ليوبنسكي أن مجلس أوروبا، ومن المفارقات، يحاول بالفعل التحايل على القانون الدولي لمعاقبة روسيا وفي الوقت نفسه تجنب أي "رد فعل" محتمل.وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا قد اكتسبت حصانة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا لم يعد حماية حقوق الإنسان بل محاربة روسيا.
وقال ليوبينسكي، في أول مقابلة له بعد توليه منصبه الجديد لوكالة "سبوتنيك": "تجلى هذا بوضوح في موقف مجلس أوروبا، فعلى الرغم من انسحاب بلادنا من هذه المنظمة التي كان لها مكانتها في 15 آذار/مارس 2022، لم يعد الهدف الرئيسي لمجلس ستراسبورغ تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بل محاربة روسيا حرفيًا".

وأضاف: العديد من هياكل مجلس أوروبا تتنافس على "مناهضة روسيا".

ستراسبورغ / مجلس أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
نائب رئيسة وزراء إيطاليا يصف "مجلس أوروبا" بأنه "عديم الفائدة"
30 مايو, 16:26 GMT
وأردف ليوبنسكي أن مجلس أوروبا، ومن المفارقات، يحاول بالفعل التحايل على القانون الدولي لمعاقبة روسيا وفي الوقت نفسه تجنب أي "رد فعل" محتمل.
وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا قد اكتسبت حصانة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
