https://sarabic.ae/20250923/الناتو-يستعد-لنشر-قوات-في-أوديسا-لإرهاب-بريدنيستروفيه--الاستخبارات-الخارجية-الروسية-1105152501.html
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد لاحتلال مولدوفا، مشيرًا إلى أن وحدات عسكرية تابعة للحلف تتمركز حاليا في رومانيا... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T08:06+0000
2025-09-23T08:06+0000
2025-09-23T08:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102011/69/1020116930_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ac862c99c76f453539c2870411e6553c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102011/69/1020116930_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_686542ff36961ea322474dee99d1e529.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
08:06 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 08:16 GMT 23.09.2025)
يتبع
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد لاحتلال مولدوفا، مشيرًا إلى أن وحدات عسكرية تابعة للحلف تتمركز حاليا في رومانيا استعدادا لتنفيذ العملية.