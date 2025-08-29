منظمة حقوقية: الحزب الحاكم في مولدوفا يستغل الموارد الإدارية قبل الانتخابات

عربي
بث مباشر
قالت منظمة "برومو ليكس" لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في تقريرها حول مراقبة الانتخابات البرلمانية، أن حزب العمل والتضامن الحاكم في مولدوفا هو الحزب الأكثر...
2025-08-29T13:10+0000
2025-08-29T13:10+0000
مولدوفا
وقالت المنظمة في بيان نُشر على موقعهم الإلكتروني: "أبلغ مراقبو "برومو ليكس" عن ما لا يقل عن 40 حالة إساءة استخدام للموارد الإدارية، معظمها يتعلق بحزب "الديمقراطية الاشتراكية" (30)، شملت موظفين حكوميين خلال ساعات العمل، ومسؤولين محليين شاركوا في فعاليات ما قبل الانتخابات. روج مرشحو الحزب للوزراء من خلال زيارات رسمية إلى الأقاليم، ما أثر على نزاهة العملية الانتخابية والفصل بين هياكل الحزب والدولة".تتضمن الوثيقة استنتاجات للفترة من 22 يوليو/تموز إلى 27 أغسطس/آب. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر/ أيلول.اتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة - فبالإضافة إلى رئيسة حزب غاغاوزيا، يوغينيا غوتسول، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويتم احتجاز نواب في مطار كيشيناو لزيارتهم روسيا. إضافةً إلى ذلك، تسعى كيشيناو إلى حظر الاحتجاجات قبل 30 يومًا من الانتخابات وخلال الثلاثين يومًا التالية لها. ولرفض تسجيل المرشحين دون إبداء أسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، واقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بزعم "مكافحة الفساد الانتخابي".وفي سبتمبر المقبل ستشهد مولدوفا انتخابات برلمانية عامة، وكانت هذه الجمهورية قد شهدت، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فازت فيها مايا ساندو.ساندو التي تحمل الجنسية الرومانية وتروج بحماس للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، "تتهم" المعارضة الوطنية بين الحين والآخر بـ"الولاء لروسيا".وعلى هذه الموجة تم حظر عدد من الأحزاب، واعتقال العشرات من الناشطين، وتعليق 15 قناة تلفزيونية دون محاكمة، وإغلاق أكثر من 50 وسيلة إعلامية كانت تمنح المعارضة الكلمة.أنصار كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا يعتصمون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن موقوفينشويغو: مولدوفا تخضغ لسيطرة خارجية كاملة
https://sarabic.ae/20250821/الخارجية-الروسية-كيشيناو-تبذل-محاولات-يائسة-للحد-من-أنشطة-المعارضة-مع-اقتراب-الانتخابات-البرلمانية-1103979508.html
https://sarabic.ae/20250806/نائب-رئيس-منطقة-غاغاوزيا-حكومة-مولدوفا-تتجاهل-أبسط-قواعد-الإنسانية-1103417892.html
منظمة حقوقية: الحزب الحاكم في مولدوفا يستغل الموارد الإدارية قبل الانتخابات

13:10 GMT 29.08.2025
مظاهرة للمعارضة "من أجل مولدوفا"
قالت منظمة "برومو ليكس" لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في تقريرها حول مراقبة الانتخابات البرلمانية، أن حزب العمل والتضامن الحاكم في مولدوفا هو الحزب الأكثر استغلالًا للموارد الإدارية قبل الانتخابات.
وقالت المنظمة في بيان نُشر على موقعهم الإلكتروني: "أبلغ مراقبو "برومو ليكس" عن ما لا يقل عن 40 حالة إساءة استخدام للموارد الإدارية، معظمها يتعلق بحزب "الديمقراطية الاشتراكية" (30)، شملت موظفين حكوميين خلال ساعات العمل، ومسؤولين محليين شاركوا في فعاليات ما قبل الانتخابات. روج مرشحو الحزب للوزراء من خلال زيارات رسمية إلى الأقاليم، ما أثر على نزاهة العملية الانتخابية والفصل بين هياكل الحزب والدولة".

ويشير التقرير أيضًا إلى انتهاكات في أنشطة الحملات الانتخابية بين المتنافسين، ويؤكد التقرير: "على الرغم من أن الحملة الانتخابية الرسمية تبدأ في 29 أغسطس/آب، إلا أن أنشطة الحملات الانتخابية السابقة للانتخابات بدأت قبل ذلك بكثير. وخلال الفترة قيد الاستعراض وحدها، سجل مراقبو "برومو-ليكس" ما لا يقل عن 2339 فعالية انتخابية، شمل معظمها توزيع مواد إعلامية، وتوزيع إعلانات في الشوارع، ولقاءات مع الناخبين. وقد نظم معظمها حزبا الكتلة الانتخابية الوطنية وحزب حزب العمل والتضامن".

تتضمن الوثيقة استنتاجات للفترة من 22 يوليو/تموز إلى 27 أغسطس/آب. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر/ أيلول.
اتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة - فبالإضافة إلى رئيسة حزب غاغاوزيا، يوغينيا غوتسول، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويتم احتجاز نواب في مطار كيشيناو لزيارتهم روسيا. إضافةً إلى ذلك، تسعى كيشيناو إلى حظر الاحتجاجات قبل 30 يومًا من الانتخابات وخلال الثلاثين يومًا التالية لها. ولرفض تسجيل المرشحين دون إبداء أسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، واقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بزعم "مكافحة الفساد الانتخابي".
وفي سبتمبر المقبل ستشهد مولدوفا انتخابات برلمانية عامة، وكانت هذه الجمهورية قد شهدت، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فازت فيها مايا ساندو.
ساندو التي تحمل الجنسية الرومانية وتروج بحماس للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، "تتهم" المعارضة الوطنية بين الحين والآخر بـ"الولاء لروسيا".
وعلى هذه الموجة تم حظر عدد من الأحزاب، واعتقال العشرات من الناشطين، وتعليق 15 قناة تلفزيونية دون محاكمة، وإغلاق أكثر من 50 وسيلة إعلامية كانت تمنح المعارضة الكلمة.
