عربي
تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن مستشارين من دول الاتحاد الأوروبي يعملون في جميع الهيئات الحكومية في مولدوفا، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن البلاد تخضع لسيطرة خارجية كاملة.
وقال شويغو في مقالة لوكالة "سبوتنيك"، بعنوان "مولدوفا عند مفترق طرق": "أدى نهج "التكامل الأوروبي"، الذي تنتهجه النخبة الحاكمة إلى وجود مستشارين متخصصين من دول الاتحاد الأوروبي يعملون في جميع هيئات الدولة في الجمهورية، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون. لا يُمكن أن يسمى هذا الأمر حتى بتدخل حكومي في الشؤون الداخلية، بل هو سيطرة خارجية كاملة".
وأكد شويغو أن "العواقب لن تتأخر".

وتابع: "بناءً على تعليمات من أسياد أجانب، شرعت سلطات البلاد في عام 2025، بإضفاء الشرعية على مخطط للاستيلاء على الأراضي من المزارعين المحليين مع بيعها لاحقًا في المزادات. سيؤدي هذا الأمر إلى تسريع تدمير الزراعة الوطنية وإفلاس المزارعين جماعيًا".

وأضاف شويغو أنه في يوليو/ تموز 2025، تمت الموافقة على بيع ميناء جيورجيوليشتي ذي الأهمية الاستراتيجية لشركة "إدارة موانئ كونستانزا البحرية" الرومانية المملوكة للدولة.
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: حلف "الناتو" يعمل على زج مولدوفا في صراع مسلح محتمل مع روسيا
14 يوليو, 09:53 GMT
وأوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، قائلًا: "هذا نقل واضح للمنشأة اللوجستية الوحيدة التي تتيح الوصول إلى الممرات المائية الدولية إلى سيطرة دولة أجنبية، ما يحدّ بشدة من سيادة البلاد".

وأضاف: "بقايا البنية التحتية المتهالكة للبلاد تباع بأبخس الأثمان. يجري نقل ملكية الملعب المركزي السابق في كيشينيوف (العاصمة المولدوفية) لبناء مبنى جديد للسفارة الأمريكية، ومطار منطقة كاهول معروض للبيع في مزاد علني مقابل مبلغ رمزي قدره 2.5 مليون يورو".

ومنذ عام 2021، شكّل حزب العمل والتضامن (PSA) الحاكم في مولدوفا، حكومة برئاسة رئيسة البلاد الحالية مايا ساندو. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد، في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
سيرغي شويغو خلال اجتماع غير رسمي للممثلين الساميين لدول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
شويغو: حكم حزب العمل والتضامن في مولدوفا يعمق الانقسام في المجتمع
00:03 GMT
وفي سبتمبر المقبل ستشهد مولدوفا انتخابات برلمانية عامة، وكانت هذه الجمهورية قد شهدت، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فازت فيها مايا ساندو.

ساندو التي تحمل الجنسية الرومانية وتروج بحماس للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، "تتهم" المعارضة الوطنية بين الحين والآخر بالولاء لروسيا.

وعلى هذه الموجة تم حظر عدد من الأحزاب، واعتقال العشرات من الناشطين، وتعليق 15 قناة تلفزيونية دون محاكمة، وإغلاق أكثر من 50 وسيلة إعلامية كانت تمنح المعارضة الكلمة.
