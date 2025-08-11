https://sarabic.ae/20250811/شويغو-حكم-حزب-العمل-والتضامن-في-مولدوفا-يعمق-الانقسام-في-المجتمع-1103586248.html

شويغو: حكم حزب العمل والتضامن في مولدوفا يعمق الانقسام في المجتمع

شويغو: حكم حزب العمل والتضامن في مولدوفا يعمق الانقسام في المجتمع

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في مقاله "مولدوفا عند مفترق طرق" لوكالة "سبوتنيك"، بأن أنشطة حزب العمل والتضامن الحاكم في مولدوفا تعمق الانقسام في... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

موسكو –سبوتنيك. وأضاف شويغو: "الحدث الرئيسي في مولدوفا، الذي سيحدد التوجه الجيوسياسي لتنمية البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة، هو الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر".وأكد أمين مجلس الأمن الروسي، "بإيجازٍ لبقاء حزب العمل والتضامن الحاكم في السلطة لمدة أربع سنوات، من الضروري الإشارة إلى أن النتيجة الموضوعية لأنشطته كانت تعميق الانقسام في المجتمع بين مؤيدي التوجه الأورو-أطلسي لتنمية البلاد ومواطنين يعارضون أنشطة السلطات الرامية إلى تدمير الدولة المولدوفية".يتميز موقف المولدوفيين تجاه التكامل الأوروبي بغموض شديد - ففي الاستفتاء الذي أجري في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبفضل أصوات المواطنين المقيمين في الخارج فقط، نجحت الحكومة في ضمان أفضلية ضئيلة لصالح مؤيدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي خاضت الحكومة الحالية حملة من أجله: صوت 50.46% من المواطنين لصالح التكامل الأوروبي، و49.54% ضده.في الوقت نفسه، أيد حوالي 46% فقط من الناخبين داخل البلاد التكامل الأوروبي، وقد ضمن الشتات المولدوفي أفضلية الأصوات، حيث فتحت السلطات أكثر من 200 مركز اقتراع في دول الاتحاد الأوروبي، ومركزين فقط في روسيا.وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، آنذاك إلى أن الاستفتاء والانتخابات أظهرا "انقساما عميقا في المجتمع المولدوفي"، وأعربت عن أملها في ألا تعمق قيادة الجمهورية هذا الانقسام.

