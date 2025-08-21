عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
الخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية
الخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن كيشيناو مستعدة لاتخاذ أي خطوات معادية للديمقراطية واستخدام أدوات عقابية وقمعية في سبيل الاحتفاظ بالسلطة.
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن كيشيناو مستعدة لاتخاذ أي خطوات معادية للديمقراطية واستخدام أدوات عقابية وقمعية في سبيل الاحتفاظ بالسلطة.
وجاء في تعليق للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع الوزارة: "من أجل الاحتفاظ بالسلطة، فإن النظام الحالي (في كيشيناو) مستعد لاتخاذ أي خطوات معادية للديمقراطية، باستخدام ليس فقط الموارد الإدارية، ولكن أيضًا الأدوات العقابية والقمعية.
وأضافت زاخاروفا أن "كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة قوى المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة".
وتابعت زاخاروفا: "نأمل أن تُقدم بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي بدأت عملها الأسبوع الماضي، تقييمًا موضوعيًا لهذا النهج الانتقائي الذي تنتهجه كيشيناو تجاه مواطنيها. إن تجاهل السلطات لمصالح شريحة كبيرة من المجتمع المولدافي يُثير تصاعدًا في الاحتجاجات، التي تُقمع بوحشية".

واعتصم أنصار كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا، أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة كيشينيوف، يوم الإثنين، مطالبين بالإفراج عن 69 شخصا تم توقيفهم خلال تظاهرة يوم السبت الماضي، نُظمت احتجاجا على سياسات الرئيسة مايا ساندو، وذلك بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".

ورفع المتظاهرون شعارات ضد تصرفات أجهزة إنفاذ القانون تجاه المتظاهرين، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين فورًا، محذرين بتصعيد احتجاجاتهم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، كما ندد المتظاهرون بالغرامات والقمع المطبق على المشاركين في احتجاج يوم السبت الماضي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل توترات متصاعدة، بعد قرار المحكمة العليا في مولدوفا منع كتلة "النصر" من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو القرار الذي اعتبرته المعارضة محاولة لتهميشها سياسيا.
يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في محكمة مقاطعة سيوكانا في كيشيناو مع محاميتها - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
غاغاوزيا ترفض الاعتراف بالحكم الذي أصدرته محكمة كيشينيوف بحق غوتسول
7 أغسطس, 17:30 GMT
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، واحتجزوا في المطار بسبب زيارتهم لروسيا، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وأعلن مجلس الشعب (البرلمان) في غاغاوزيا، بعد اعتقال غوتسول، عن وجود أزمة سياسية في مولدوفا، وقرر دعوة مراقبين من منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى زيارة الإقليم.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.
وتعاملت السلطات المولدوفية مع وسائل إعلامية، تُقدم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر السلطات الحاكمة بشأن الأحداث السياسية في البلاد، وذلك في عام 2023، حيث أُغلقت 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية.
وشملت قائمة المصادر المحظورة موقع وكالة "سبوتنيك مولدوفا" وقناتها على تطبيق "تلغرام"، ومواقع "كومسومولسكايا برافدا" و"أرغومنتي إي فاكتي" و"موسكوفسكي كومسوموليتس" و"روسيسكايا غازيتا" ووكالة "ريجنوم" و"لينتا. رو" و"برافدا. رو"، بالإضافة إلى مواقع قنوات تلفزيونية مولدوفية. وفي خريف العام الماضي، وقبل الانتخابات في مولدوفا، حُظرت أكثر من 100 قناة على "تلغرام".
ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".
أنصار كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا يعتصمون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين
