الخارجية الروسية: كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن كيشيناو مستعدة لاتخاذ أي خطوات معادية للديمقراطية واستخدام أدوات عقابية وقمعية في سبيل الاحتفاظ بالسلطة. 21.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في تعليق للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع الوزارة: "من أجل الاحتفاظ بالسلطة، فإن النظام الحالي (في كيشيناو) مستعد لاتخاذ أي خطوات معادية للديمقراطية، باستخدام ليس فقط الموارد الإدارية، ولكن أيضًا الأدوات العقابية والقمعية.وأضافت زاخاروفا أن "كيشيناو تبذل محاولات يائسة للحد من أنشطة قوى المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة". وتابعت زاخاروفا: "نأمل أن تُقدم بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي بدأت عملها الأسبوع الماضي، تقييمًا موضوعيًا لهذا النهج الانتقائي الذي تنتهجه كيشيناو تجاه مواطنيها. إن تجاهل السلطات لمصالح شريحة كبيرة من المجتمع المولدافي يُثير تصاعدًا في الاحتجاجات، التي تُقمع بوحشية".ورفع المتظاهرون شعارات ضد تصرفات أجهزة إنفاذ القانون تجاه المتظاهرين، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين فورًا، محذرين بتصعيد احتجاجاتهم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، كما ندد المتظاهرون بالغرامات والقمع المطبق على المشاركين في احتجاج يوم السبت الماضي.وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل توترات متصاعدة، بعد قرار المحكمة العليا في مولدوفا منع كتلة "النصر" من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو القرار الذي اعتبرته المعارضة محاولة لتهميشها سياسيا.يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، واحتجزوا في المطار بسبب زيارتهم لروسيا، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.وتعاملت السلطات المولدوفية مع وسائل إعلامية، تُقدم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر السلطات الحاكمة بشأن الأحداث السياسية في البلاد، وذلك في عام 2023، حيث أُغلقت 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية.وشملت قائمة المصادر المحظورة موقع وكالة "سبوتنيك مولدوفا" وقناتها على تطبيق "تلغرام"، ومواقع "كومسومولسكايا برافدا" و"أرغومنتي إي فاكتي" و"موسكوفسكي كومسوموليتس" و"روسيسكايا غازيتا" ووكالة "ريجنوم" و"لينتا. رو" و"برافدا. رو"، بالإضافة إلى مواقع قنوات تلفزيونية مولدوفية. وفي خريف العام الماضي، وقبل الانتخابات في مولدوفا، حُظرت أكثر من 100 قناة على "تلغرام".ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".أنصار كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا يعتصمون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين

