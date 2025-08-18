https://sarabic.ae/20250818/أنصار-كتلة-النصر-المعارضة-في-مولدوفا-يعتصمون-أمام-وزارة-الداخلية-للمطالبة-بالإفراج-عن-موقوفين-1103879988.html

أنصار كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا يعتصمون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين

يعتصم أنصار كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا، أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة كيشينيوف، مطالبين بالإفراج عن 69 شخصا تم توقيفهم خلال تظاهرة يوم السبت... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

ورفع المتظاهرون شعارات ضد تصرفات أجهزة إنفاذ القانون تجاه المتظاهرين، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين فورًا، محذرين بتصعيد احتجاجاتهم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، كما ندد المتظاهرون بالغرامات والقمع المطبق على المشاركين في احتجاج يوم السبت الماضي.وانتهت تظاهرة يوم السبت الماضي، بتفريق عنيف للمتظاهرين. وطالب المتظاهرون المحتجون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف قمع المعارضة في البلاد.وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل توترات متصاعدة، بعد قرار المحكمة العليا في مولدوفا منع كتلة "النصر" من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو القرار الذي اعتبرته المعارضة محاولة لتهميشها سياسيا.يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات المولدوفية الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين، واحتجزوا في المطار بسبب زيارتهم لروسيا، ومن أبرز القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ الفوري بتهمة قضية تمويل حزب "شور" المعارض.وجاء في القرار، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية في الإقليم، ما يلي: "نناشد منظمات حقوق الإنسان الدولية إرسال بعثات مراقبة إلى إقليم غاغاوزيا لمراقبة احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية وضمان سيادة القانون في سياق الأزمة السياسية في جمهورية مولدوفا".وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.وتعاملت السلطات المولدوفية مع وسائل إعلامية، تُقدم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر السلطات الحاكمة بشأن الأحداث السياسية في البلاد، وذلك في عام 2023، حيث أُغلقت 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية. ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنواتزعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"

