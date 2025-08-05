https://sarabic.ae/20250805/كيشينيوف-تحكم-على-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يفغينيا-غوتسول-بالسجن-7-سنوات--عاجل-1103388534.html
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن المحكمة حكمت على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T09:26+0000
2025-08-05T09:26+0000
2025-08-05T09:33+0000
مولدوفا
الأحداث السياسية في مولدوفا
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وقالت بيرم: "حكم على غوتسول بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
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مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا
مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا
كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
09:26 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 05.08.2025)
يتبع
أفادت ناتاليا بيرم، محامية رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، بأن المحكمة حكمت على رئيسة الإقليم يفغينيا غوتسول، بالسجن 7 سنوات، في قضية تمويل حزب "شور" المعارض.
وقالت بيرم: "حكم على غوتسول بالسجن سبع سنوات مع التنفيذ الفوري، وسيتم نقلها إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة".