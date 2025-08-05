https://sarabic.ae/20250805/زعيم-المعارضة-في-مولدوفا-طلب-سجن-رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-9-سنوات-جنون-سياسي-1103385868.html

زعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"

زعيم المعارضة في مولدوفا: طلب سجن رئيسة إقليم غاغاوزيا 9 سنوات "جنون سياسي"

سبوتنيك عربي

أكد زعيم الكتلة السياسية المعارضة "بوبيدا" (النصر) في مولدوفا رجل الأعمال، إيلان شور، أن الحكم بالسجن تسع سنوات الذي طلبه الادعاء العام على رئيسة إقليم... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T08:20+0000

2025-08-05T08:20+0000

2025-08-05T08:20+0000

مولدوفا

العالم

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وقال شور في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الحكم بالسجن تسع سنوات الذي يطالب به الادعاء العام على يفغينيا غوتسول، حكم جنوني، خاصةً مع علمه ببراءتها. لا يمكن لأحدٍ سوى الدكتاتور أن يضطهد شخصًا بسبب آراء سياسية كهذه".وأضاف: "يريدون الحكم على غوتسول بهذا المصطلح السخيف لأن الرئيس ساندو يرى أن غوتسول يمثل تحديا لنظامه الإجرامي بأكمله. حيث يعاني ساندو من الخراب والفشل، وتشهد يفغينيا غوتسول ألكسندروفنا نمو وتطور".وتذكّر شور أنه في عام واحد من العمل، ما فعلته غوتسول من أجل الحكم الذاتي أكثر ما فعلته ساندو خلال فترة رئاسته بأكملها: فقد أقامت علاقات تجارية، وعززت العلاقات مع روسيا، وحسنت البنية التحتية الاجتماعية، ووحدت الشعب.وقال شور: "غوتسول قائدة قوية، يحبها الشعب لأفعالها الملموسة. أما ساندو، فهي بلا إرادة ولا شخصية. إنها دمية، تنفذ إرادة الآخرين. حتى أنصارها لا يحترمونها".وبحسب شور، فإن المحاكم في مولدوفا "فقدت استقلاليتها وأصبحت تتصرف بناء على أوامر الرئيس"، دون أن تفكر في مصير الأطفال وعائلة غوتسول.وقبل جلسة المحكمة، صرحت محامية غوتسول، ناتاليا بيرم، بأن محاكمة يفغينيا غوتسول، شابتها العديد من الانتهاكات وأتت دون أدلة.وقالت القاضية آنا كوسيريسكو إن محكمة في كيشينيوف ستصدر حكمها في قضية رئيسة غاغاوزيا، في الخامس من أغسطس.ويوم أمس، قالت محامية غوتسول، إنه بعد صدور الحكم، يريدون وضع يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في مولدوفا، في السجن لإبعادها عن منصبها وترهيب المعارضة قبل الانتخابات.اتخذت السلطات المولدوفية إجراءات قمعية ضد أي معارضة في البلاد، حيث اعتُقلت رئيسة حزب غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، بذريعة واهية، واحتُجز نواب في مطار كيشينيوف لزيارتهم روسيا، وفتحت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، تم احتجاز غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشينيوف، عرضت عليها كفّ ملاحقتها، مقابل تنحيها عن رئاسة إقليم غاغاوزيا ومغادرة أراضي مولدوفا على الفور.ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينيوف عن مسار نحو "التكامل الأوروبي".مولدوفا تقرر تمديد الإقامة الجبرية بحق رئيسة إقليم غاغاوزيا لمدة 30 يومارئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا: سنلجأ إلى روسيا إذا قررت كيشينوف إرسال قوات إلى أراضينا

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