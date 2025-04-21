https://sarabic.ae/20250421/محلل-سياسي-تركي-رئيسة-مولدوفا-تسير-بثقة-على-خطى-زيلينسكي-1099762996.html
محلل سياسي تركي: رئيسة مولدوفا تسير بثقة على خطى زيلينسكي
محلل سياسي تركي: رئيسة مولدوفا تسير بثقة على خطى زيلينسكي
سبوتنيك عربي
علّق المحلل السياسي والصحفي التركي جيهون بوزكورت، على الوضع في مولدوفا، ووضع شعب غاغاوزيا (إقليم ذاتي الحكم) عمومًا، مؤكدًا أن "شعب غاغاوزيا يمر بأوقات عصيبة،... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T14:42+0000
2025-04-21T14:42+0000
2025-04-21T14:42+0000
مولدوفا
روسيا
زيلينسكي
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وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "تحاول الإمبريالية الغربية منع بناء علاقات دبلوماسية وودية مع روسيا، إلا أن أتراك غاغاوزيا يتمتعون بعلاقات طيبة مع روسيا، وهذا يثير غضب أوروبا وحلف الناتو بشدة".وأكد أن "مسؤولية كل هذه الإجراءات تقع على عاتق مايا ساندو، التي سلمت مولدوفا للغرب، وهي تسير بثقة على خطى زيلينسكي"، مشيرة إلى "حظر حزب "شور"، بسبب علاقاته الودية مع روسيا".وختم بوزكورت: "في إحدى خطاباتها، التي تحدثت فيها عن استراتيجية الحكومة، أكدت غوتسول أن السلطات تحاول "أكرنة مولدوفا".
https://sarabic.ae/20250419/باحث-أرثوذكسي-يجب-الضغط-على-حكومة-مولدوفا-وإخراج-رجال-الدين-من-معركتها-السياسية-مع-روسيا-1099694205.html
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مولدوفا, روسيا, زيلينسكي
محلل سياسي تركي: رئيسة مولدوفا تسير بثقة على خطى زيلينسكي
علّق المحلل السياسي والصحفي التركي جيهون بوزكورت، على الوضع في مولدوفا، ووضع شعب غاغاوزيا (إقليم ذاتي الحكم) عمومًا، مؤكدًا أن "شعب غاغاوزيا يمر بأوقات عصيبة، والرئيسة المولدوفية مايا ساندو تمارس ضغوطًا فعلية على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول، متقمصة هتلر وموسوليني".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "تحاول الإمبريالية الغربية منع بناء علاقات دبلوماسية وودية مع روسيا
، إلا أن أتراك غاغاوزيا يتمتعون بعلاقات طيبة مع روسيا، وهذا يثير غضب أوروبا وحلف الناتو بشدة".
وتابع بوزكورت: "نرى هذا يتجلى في مثال اعتقال يفغينيا غوتسول، واحتجاز رئيس مجلس شعب غاغاوزيا، دميتري كونستانتينوف، وتفتيشه غير القانوني في مطار مولدوفا".
وأكد أن "مسؤولية كل هذه الإجراءات تقع على عاتق مايا ساندو، التي سلمت مولدوفا
للغرب، وهي تسير بثقة على خطى زيلينسكي"، مشيرة إلى "حظر حزب "شور"، بسبب علاقاته الودية مع روسيا".
وختم بوزكورت: "في إحدى خطاباتها، التي تحدثت فيها عن استراتيجية الحكومة، أكدت غوتسول أن السلطات تحاول "أكرنة مولدوفا
".