https://sarabic.ae/20250419/باحث-أرثوذكسي-يجب-الضغط-على-حكومة-مولدوفا-وإخراج-رجال-الدين-من-معركتها-السياسية-مع-روسيا-1099694205.html

باحث أرثوذكسي: يجب الضغط على حكومة مولدوفا وإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا

باحث أرثوذكسي: يجب الضغط على حكومة مولدوفا وإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا

سبوتنيك عربي

وصف الباحث الأرثوذكسي يعقوب السيد، أن "التحركات التي تتصرّف فيها الحكومة المولدوفية بدعم الكنيسة الرومانية في مولدوفا، هدفها افتعال شرخ داخل المجتمع المولدوفي... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T08:04+0000

2025-04-19T08:04+0000

2025-04-19T08:04+0000

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وقال السيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على تداعيات ما حصل مع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، المطران ماركل فاليشستي، بعد منعه من التوجه إلى القدس: "يحاولون إظهار أنّ من أتى بالدور المقدّس هو الكنيسة الرومانية وليست كنيسة مولدوفا التابعة لبطريركية موسكو، وبالتالي يريدون اللعب على الموضوع العقائدي والنفسي لدى الشعب".وختم السيد، مشددًا على "ضرورة العمل لحل هذه المشكلة والضغط على حكومة مولدوفا، للالتزام بإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا".

https://sarabic.ae/20250419/رئيس-المركز-الكاثوليكي-للإعلام-منع-المطران-فاليشستي-من-السفر-إلى-القدس-يتعارض-مع-الحريات-العامة-1099693062.html

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