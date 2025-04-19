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باحث أرثوذكسي: يجب الضغط على حكومة مولدوفا وإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا
باحث أرثوذكسي: يجب الضغط على حكومة مولدوفا وإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا
سبوتنيك عربي
وصف الباحث الأرثوذكسي يعقوب السيد، أن "التحركات التي تتصرّف فيها الحكومة المولدوفية بدعم الكنيسة الرومانية في مولدوفا، هدفها افتعال شرخ داخل المجتمع المولدوفي... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T08:04+0000
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وقال السيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على تداعيات ما حصل مع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، المطران ماركل فاليشستي، بعد منعه من التوجه إلى القدس: "يحاولون إظهار أنّ من أتى بالدور المقدّس هو الكنيسة الرومانية وليست كنيسة مولدوفا التابعة لبطريركية موسكو، وبالتالي يريدون اللعب على الموضوع العقائدي والنفسي لدى الشعب".وختم السيد، مشددًا على "ضرورة العمل لحل هذه المشكلة والضغط على حكومة مولدوفا، للالتزام بإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا".
https://sarabic.ae/20250419/رئيس-المركز-الكاثوليكي-للإعلام-منع-المطران-فاليشستي-من-السفر-إلى-القدس-يتعارض-مع-الحريات-العامة-1099693062.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, مولدوفا, الكنيسة الأرثوذكسية, القدس, مولدوفا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, مولدوفا, الكنيسة الأرثوذكسية, القدس, مولدوفا

باحث أرثوذكسي: يجب الضغط على حكومة مولدوفا وإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا

08:04 GMT 19.04.2025
© AP Photo / Dan Baliltyالنار المقدسة في القدس
النار المقدسة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Dan Balilty
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حصري
وصف الباحث الأرثوذكسي يعقوب السيد، أن "التحركات التي تتصرّف فيها الحكومة المولدوفية بدعم الكنيسة الرومانية في مولدوفا، هدفها افتعال شرخ داخل المجتمع المولدوفي بين ناس يمكن أن يغيّروا توجهاتهم الكنسية باتجاه الكنيسة الرومانية وبين من يريدون الاحتفاظ بإرث جدودهم، لكن هذا الموضوع سيكون صعبا للغاية".
وقال السيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على تداعيات ما حصل مع رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، المطران ماركل فاليشستي، بعد منعه من التوجه إلى القدس: "يحاولون إظهار أنّ من أتى بالدور المقدّس هو الكنيسة الرومانية وليست كنيسة مولدوفا التابعة لبطريركية موسكو، وبالتالي يريدون اللعب على الموضوع العقائدي والنفسي لدى الشعب".

ولفت الباحث الأرثوذكسي إلى أن "المشكلة الأساسية هي استخدام السلطات المشاكل السياسية في زرع فتنة بين كنيسة بطريركية موسكو وبطريركية رومانيا، والكنيستان موجودتان داخل الهيئة الأرثوذكسية وأي فتنة أو مشكلة ستتسبّب بقطع الشركة بينهما، وهذا ما سيترتب عنه مشاكل اجتماعية"، مؤكدًا أن "ما يخدم الشعب المولدوفي اليوم إبعاد السياسة عن المواضيع الدينية".

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ويرى السيد أن "هذه السياسة مدعومة من تيارات غربية ليست أرثوذكسية لتقويض قوة بطريركية موسكو لدى كلّ الأرثوذكس في العالم وليس فقط لدى الأرثوذكس الموجودين في مولدوفا"، أردف أن "الغرب يريد خلق أشكال جديدة من المرجعيات الدينية بطريقة حديثة"، مضيفًا: "سيَصطدمون بالشعب بشكل أو بآخر كما حدث في أوكرانيا، لأنه لن يتخلّى عن إيمانه ولا عن تقاليده".

وختم السيد، مشددًا على "ضرورة العمل لحل هذه المشكلة والضغط على حكومة مولدوفا، للالتزام بإخراج رجال الدين من معركتها السياسية مع روسيا".
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