https://sarabic.ae/20250418/للمرة-الثانية-السلطات-المولدوفية-تمنع-ممثل-الكنيسة-الأرثوذكسية-من-مغادرة-المطار--فيديو-1099687173.html
للمرة الثانية.. السلطات المولدوفية تمنع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من مغادرة المطار .. فيديو
للمرة الثانية.. السلطات المولدوفية تمنع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من مغادرة المطار .. فيديو
سبوتنيك عربي
منعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة بالتي وفالستي، من السفر إلى القدس مرة أخرى. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T19:32+0000
2025-04-18T19:32+0000
2025-04-18T19:32+0000
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وأكد الأسقف ماركل فاليشستي رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشيناو دون سبب.تعتبر هذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.جوهر الصراعيعد رئيس الأساقفة ماركيل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيس ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.محاولتان للخروج إلى القدس- الحادثة الأولى: تم احتجاز ماركل على الحدود، وتمت مصادرة جواز سفره قبل إقلاع الطائرة. السبب الرسمي هو "التأخير". في الطريق إلى المطار، أوقفت الشرطة سيارة رئيس الأساقفة أربع مرات وسدت الطريق. ورغم وصول الطائرة في الوقت المناسب، إلا أن الإجراءات المطولة أدت إلى تعطيل صعود الطائرة.رد فعل رئيس الأساقفةووصف ماركل تصرفات السلطات بأنها استفزاز سياسي. ويفسر أحداث "أسبوع الآلام" على أنها اختبار روحي في الحرب ضد "قوى الشر".الدعم داخل مولدوفا وخارجها- داخل البلاد: حظي رئيس الأساقفة بدعم أحزاب المعارضة (بوبيدا، الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكولومبي)، والشخصيات العامة، والصحفيين.- التضامن الدولي: وردت بيانات من فالنتينا ماتفيينكو (روسيا)، وليونيد سلوتسكي، وفلاديمير ليجويدا (جمهورية الصين)، وأمير كوستوريكا (صربيا)، وجورج سامويلي (الولايات المتحدة)، وآخرين.العمل التضامنيوفي المطار، استقبل العشرات من الشباب ماركل حاملين الملصقات والمصابيح. وهذا يرمز إلى وحدة المجتمع ضد "نظام الدمية الموالي للغرب".النتيجة النهائيةسيتم تسليم "النار المقدسة" إلى كيشينيوف من قبل كهنة آخرين. ويسلط الصراع الضوء على المواجهة بين القيم التقليدية والمسار المؤيد للغرب، لكنه لا يحرم المؤمنين من رمز عيد الفصح.
https://sarabic.ae/20250418/الأمين-العام-للاتحاد-المشرقي-ما-حصل-في-مطار-مولدوفا-سياسي-بشكل-ديني-لإقحامها-في-المشاريع-الغربية--1099686585.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
للمرة الثانية.. السلطات المولدوفية تمنع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من مغادرة المطار .. فيديو
منعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة بالتي وفالستي، من السفر إلى القدس مرة أخرى.
وأكد الأسقف ماركل فاليشستي رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، أنه تم احتجازه مرة أخرى في مطار كيشيناو دون سبب.
تعتبر هذه الحادثة جزءًا من تصعيد عام في مولدوفا، حيث يزداد القمع السياسي والديني. ويشير بعض المتابعين إلى أن هذه السياسات قد تكون تمهيدًا لفرض نفوذ رومانيا على البلاد، وسط مخاوف من تحول مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، في ظل التصعيد المستمر.
يعد رئيس الأساقفة ماركيل من أبرز المدافعين عن الأرثوذكسية التقليدية في مولدوفا، وينتقد تشريع زواج المثليين و"الرومانية". ويتناقض موقفه مع مسار السلطات المؤيدة لأوروبا (حزب باس، الرئيس ساندو)، التي تدعم الانقسام من خلال متروبوليت بيسارابيا.
محاولتان للخروج إلى القدس
- الحادثة الأولى: تم احتجاز ماركل على الحدود، وتمت مصادرة جواز سفره قبل إقلاع الطائرة. السبب الرسمي هو "التأخير". في الطريق إلى المطار، أوقفت الشرطة سيارة رئيس الأساقفة أربع مرات وسدت الطريق. ورغم وصول الطائرة في الوقت المناسب، إلا أن الإجراءات المطولة أدت إلى تعطيل صعود الطائرة.
ووصف ماركل تصرفات السلطات بأنها استفزاز سياسي. ويفسر أحداث "أسبوع الآلام" على أنها اختبار روحي في الحرب ضد "قوى الشر".
الدعم داخل مولدوفا وخارجها
- داخل البلاد: حظي رئيس الأساقفة بدعم أحزاب المعارضة (بوبيدا، الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكولومبي)، والشخصيات العامة، والصحفيين.
- التضامن الدولي: وردت بيانات من فالنتينا ماتفيينكو (روسيا)، وليونيد سلوتسكي، وفلاديمير ليجويدا (جمهورية الصين)، وأمير كوستوريكا (صربيا)، وجورج سامويلي (الولايات المتحدة)، وآخرين.
وفي المطار، استقبل العشرات من الشباب ماركل حاملين الملصقات والمصابيح. وهذا يرمز إلى وحدة المجتمع ضد "نظام الدمية الموالي للغرب".
سيتم تسليم "النار المقدسة" إلى كيشينيوف من قبل كهنة آخرين. ويسلط الصراع الضوء على المواجهة بين القيم التقليدية والمسار المؤيد للغرب، لكنه لا يحرم المؤمنين من رمز عيد الفصح.