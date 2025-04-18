https://sarabic.ae/20250418/الأمين-العام-للاتحاد-المشرقي-ما-حصل-في-مطار-مولدوفا-سياسي-بشكل-ديني-لإقحامها-في-المشاريع-الغربية--1099686585.html
الأمين العام للاتحاد المشرقي: ما حصل في مطار مولدوفا سياسي بشكل ديني لإقحامها في المشاريع الغربية
الأمين العام للاتحاد المشرقي: ما حصل في مطار مولدوفا سياسي بشكل ديني لإقحامها في المشاريع الغربية
سبوتنيك عربي
أوضح الأمين العام للاتحاد المشرقي، إلياس المرّ ، سبب محاولة منع مطران مولدوفا من السفر إلى القدس، معتبراً أنّ "السبب الأساس سياسي". 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T18:55+0000
2025-04-18T18:55+0000
2025-04-18T18:55+0000
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وأضاف المر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الكنيسة المستحدثة الجديدة التي زرعت في الجسم المولدوفي جاءت بقرار سياسيّ لكنّ بشكل ديني، الهدف منها ضرب المجتمع لتحقيق أهداف سياسية وضرب الارتباط الديني الوثيق بين الشعوب السلافية وروسيا من أجل تحقيق أهداف سياسية".ورأى الأمين العام للاتحاد المشرقي أنّ "ما جرى اليوم في مولدوفا هو مقدّمة سبق أن حصلت في أوكرانيا"، قائلاً: "رأينا استهداف الكنيسة الأرثوذكسية الأم والتضييق عليها واعتقال رجال الدين ورأينا فيما بعد النسخة الأخرى عن احتلال أوكرانيا من خلال الهيمنة على القرار السياسي وعلى السلطة السياسية وبالتالي اقحماها وإغراقها في مشاريع سياسية كبرى ضد جارتها الأم"، لافتاً إلى أنّ "مولدوفا لا تُقارن بأوكرانيا لا سياسيا ولا عسكريا ولا حتى على المستوى الاقتصادي".وشدّد ضيف "سبوتنيك" على أنّ "هذا الأمر هدفه تحويره عن المسار التاريخي الصحيح وأخذه في مسارات تخدم المشاريع الغربية في تنفيذ أجندتها وأهدافها ومصالحها".
https://sarabic.ae/20250418/بعد-محاولة-منعه-مطران-مولدوفا-يتوجه-إلى-القدس-للمشاركة-بقداس-النار-المقدسة-1099680313.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم
الأمين العام للاتحاد المشرقي: ما حصل في مطار مولدوفا سياسي بشكل ديني لإقحامها في المشاريع الغربية
حصري
أوضح الأمين العام للاتحاد المشرقي، إلياس المرّ ، سبب محاولة منع مطران مولدوفا من السفر إلى القدس، معتبراً أنّ "السبب الأساس سياسي".
وأضاف المر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الكنيسة المستحدثة الجديدة التي زرعت في الجسم المولدوفي جاءت بقرار سياسيّ لكنّ بشكل ديني، الهدف منها ضرب المجتمع لتحقيق أهداف سياسية وضرب الارتباط الديني الوثيق بين الشعوب السلافية وروسيا من أجل تحقيق أهداف سياسية".
ورأى المرّ أنّ "الحركة التي قامت بها السلطات المولدوفية بمحاولة منع رئيس أساقفة الكنيسة الروسية في مولدوفا من الصعود إلى الطائرة بحجة التفتيش والتدقيق في جواز سفره وإعادته إليه بعد إقلاع الطائرة، حركة سياسية المستهدف منها هو الكنيسة، والأرثوذكسية المشرقية".
ورأى الأمين العام للاتحاد المشرقي أنّ "ما جرى اليوم في مولدوفا هو مقدّمة سبق أن حصلت في أوكرانيا"، قائلاً: "رأينا استهداف الكنيسة الأرثوذكسية الأم والتضييق عليها واعتقال رجال الدين ورأينا فيما بعد النسخة الأخرى عن احتلال أوكرانيا من خلال الهيمنة على القرار السياسي وعلى السلطة السياسية وبالتالي اقحماها وإغراقها في مشاريع سياسية كبرى ضد جارتها الأم"، لافتاً إلى أنّ "مولدوفا لا تُقارن بأوكرانيا لا سياسيا ولا عسكريا ولا حتى على المستوى الاقتصادي".
وأكد المرّ أنّ "ما شاهدناه في مطار مولدوفا هو مقدّمة لإقحامها في المشاريع الغربية وفي المشروع نفسه الذي رأيناه في أوكرانيا وكيف دُمرت ودُمّر اقتصادها خدمة للمشاريع الغربية، لاستخدامها خنجرا في الخاصرة الروسية".
وشدّد ضيف "سبوتنيك" على أنّ "هذا الأمر هدفه تحويره عن المسار التاريخي الصحيح وأخذه في مسارات تخدم المشاريع الغربية في تنفيذ أجندتها وأهدافها ومصالحها".