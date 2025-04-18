https://sarabic.ae/20250418/بعد-محاولة-منعه-مطران-مولدوفا-يتوجه-إلى-القدس-للمشاركة-بقداس-النار-المقدسة-1099680313.html
بعد محاولة منعه... مطران مولدوفا يتوجه إلى القدس للمشاركة بقداس "النار المقدسة"
بعد محاولة منعه... مطران مولدوفا يتوجه إلى القدس للمشاركة بقداس "النار المقدسة"
سبوتنيك عربي
يتوجه رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، مجددا مساء اليوم، إلى القدس للمشاركة في قدّاس "النار المقدسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T13:46+0000
2025-04-18T13:46+0000
2025-04-18T13:46+0000
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ويغادر مطران مولدوفا إلى القدس بعدما عطّلت السلطات المولدوفية رحلته الأولى، حيث أقدمت شرطة مطار كيشينيوف على تفتيش المطران ولم تعد جواز سفره إلا بعد مغادرة الطائرة المتوجهة إلى تل أبيب، ما عرقل رحلته.وتعد هذه المشاركة رمزية بالغة الأهمية في الطقوس الأرثوذكسية المرتبطة بعيد الفصح، حيثنقل النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس إلى الكنائس الأرثوذكسية حول العالم.الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتوحد 70% من سكان مولدوفا وبريدنيستروفيه. وتنقسم الكنيسة إلى 6 أبرشيات ويبلغ عدد رعاياها نحو 1300 رعية.
https://sarabic.ae/20250418/باحث-تاريخي-منع-رئيس-أساقفة-مالدوفا-استهداف-للكنيسة-الأرثوذكسية-1099675998.html
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العالم, مولدوفا, روسيا
بعد محاولة منعه... مطران مولدوفا يتوجه إلى القدس للمشاركة بقداس "النار المقدسة"
يتوجه رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، مجددا مساء اليوم، إلى القدس للمشاركة في قدّاس "النار المقدسة"، حسبما أفادت وسائل إعلام مولدوفية.
ويغادر مطران مولدوفا إلى القدس بعدما عطّلت السلطات المولدوفية رحلته الأولى، حيث أقدمت شرطة مطار كيشينيوف على تفتيش المطران ولم تعد جواز سفره إلا بعد مغادرة الطائرة المتوجهة إلى تل أبيب، ما عرقل رحلته.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرحلة تأتي رغم ضغوط مارستها بعض الأطراف، حيث أبدى رئيس الأساقفة شجاعة كبيرة لضمان إتمام هذه المهمة الدينية.
وتعد هذه المشاركة رمزية بالغة الأهمية في الطقوس الأرثوذكسية المرتبطة بعيد الفصح، حيثنقل النور المقدس من كنيسة القيامة في القدس إلى الكنائس الأرثوذكسية حول العالم.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات المولدوفية لم تسمح فعليا لرئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة في قداس "النور المقدس"، بعد أن قامت بتفتيشه قبل إقلاع الطائرة.
الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتوحد 70% من سكان مولدوفا وبريدنيستروفيه. وتنقسم الكنيسة إلى 6 أبرشيات ويبلغ عدد رعاياها نحو 1300 رعية.