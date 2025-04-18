https://sarabic.ae/20250418/باحث-تاريخي-منع-رئيس-أساقفة-مالدوفا-استهداف-للكنيسة-الأرثوذكسية-1099675998.html

باحث تاريخي: منع رئيس أساقفة مالدوفا استهداف للكنيسة الأرثوذكسية

باحث تاريخي: منع رئيس أساقفة مالدوفا استهداف للكنيسة الأرثوذكسية

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث الأرثوذكسي والتاريخي في الأردن، يعقوب اسعيد، عن قرار السلطات المولدوفية، منع رئيس أساقفة مولدوفا من السفر، للمشاركة في مراسم "النار المقدسة"، إذ... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T12:20+0000

2025-04-18T12:20+0000

2025-04-18T12:20+0000

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وأضاف اسعيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "وأن الذي تأخذون منه النور الذي تأخذون منه الحياة الذي تأخذون منه الإيمان هو الكنيسة الرومانية، وليست الكنيسة المولدوفية التاريخية التي تتبع لبطريركية موسكو".وأضاف اسعيد: "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي بطريركية يتبع لها رئاسة أساقفة موجودة في مولدوفا، لكن في عام 1992 أنشأت بطريركية رومانيا، كنيسة "بيساربيا" في مالدوفا التي لديها أيضا رئاسة أساقفة، لكن التاريخ الأرثوذكسي الموجود في مالدوفا قريب جدا وهو"ابن" تاريخ وإرث الكنيسة الروسية، وهذا يتجلى في طريقة بناء الكنائس، وفي الطقوس الدينية، وفي التراتبية الموجودة في الكنيسة الأرثوذكسية".وتابع: "تاريخيا، الكنيسة الإيمان يبقيان، وهم يزولون، لأن السياسة متغيرة دائما بينما الإيمان ثابت، ولذلك أعتقد أن هذه الأفعال ممكن أن تحجم من دور الرعائي للكنيسة المولدوفية التابعة لبطريركية موسكو، لكن لا أعتقد أن الشعب الأرثوذكسي بسهولة يتخلى عن تاريخه وعن وعن التراتبية الكنسية في بطريركيته ورئاسة أساقفته في مولدوفا".وردا على سؤال حول عواقب هذه التصرفات الاستفزازية، ومدى تورط الغرب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، أشار اسعيد إلى أن "العواقب الكنسية من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل بين بطريركية موسكو، وبطرياركية رومانيا، بسبب استخدام الأخيرة في التعدي على بطرياركية موسكو، كما حدث أيضا من بطريركية قسطنطينية عندما اعترف بالكنيسة المنشقة في أوكرانيا".وحول امكانية تأثير هذه السياسات المستفزة في تحويل مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، قال أسعيد: "إذا استمر الصدام بهذا الشكل، أعتقد أن مولدوفا ستكون أولا بمواجهة صدام داخلي سينجم عنه تقسيم على المدى المتوسط، ومن الممكن أيضا أن يؤدي إلى حرب داخلية".واختتم اسعيد حديثه بالتأكيد: "اليوم موسكو هي روما الثالثة ولا يمكن للكنائس التخلي عنها بهذه السهولة".

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https://sarabic.ae/20250418/رئيس-أساقفة-سبسطية-للروم-الأرثوذكس-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-إلى-القدس-عمل-عدائي-ومدان--1099667663.html

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