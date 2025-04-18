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باحث تاريخي: منع رئيس أساقفة مالدوفا استهداف للكنيسة الأرثوذكسية
باحث تاريخي: منع رئيس أساقفة مالدوفا استهداف للكنيسة الأرثوذكسية
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث الأرثوذكسي والتاريخي في الأردن، يعقوب اسعيد، عن قرار السلطات المولدوفية، منع رئيس أساقفة مولدوفا من السفر، للمشاركة في مراسم "النار المقدسة"، إذ... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T12:20+0000
2025-04-18T12:20+0000
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وأضاف اسعيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "وأن الذي تأخذون منه النور الذي تأخذون منه الحياة الذي تأخذون منه الإيمان هو الكنيسة الرومانية، وليست الكنيسة المولدوفية التاريخية التي تتبع لبطريركية موسكو".وأضاف اسعيد: "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي بطريركية يتبع لها رئاسة أساقفة موجودة في مولدوفا، لكن في عام 1992 أنشأت بطريركية رومانيا، كنيسة "بيساربيا" في مالدوفا التي لديها أيضا رئاسة أساقفة، لكن التاريخ الأرثوذكسي الموجود في مالدوفا قريب جدا وهو"ابن" تاريخ وإرث الكنيسة الروسية، وهذا يتجلى في طريقة بناء الكنائس، وفي الطقوس الدينية، وفي التراتبية الموجودة في الكنيسة الأرثوذكسية".وتابع: "تاريخيا، الكنيسة الإيمان يبقيان، وهم يزولون، لأن السياسة متغيرة دائما بينما الإيمان ثابت، ولذلك أعتقد أن هذه الأفعال ممكن أن تحجم من دور الرعائي للكنيسة المولدوفية التابعة لبطريركية موسكو، لكن لا أعتقد أن الشعب الأرثوذكسي بسهولة يتخلى عن تاريخه وعن وعن التراتبية الكنسية في بطريركيته ورئاسة أساقفته في مولدوفا".وردا على سؤال حول عواقب هذه التصرفات الاستفزازية، ومدى تورط الغرب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، أشار اسعيد إلى أن "العواقب الكنسية من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل بين بطريركية موسكو، وبطرياركية رومانيا، بسبب استخدام الأخيرة في التعدي على بطرياركية موسكو، كما حدث أيضا من بطريركية قسطنطينية عندما اعترف بالكنيسة المنشقة في أوكرانيا".وحول امكانية تأثير هذه السياسات المستفزة في تحويل مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، قال أسعيد: "إذا استمر الصدام بهذا الشكل، أعتقد أن مولدوفا ستكون أولا بمواجهة صدام داخلي سينجم عنه تقسيم على المدى المتوسط، ومن الممكن أيضا أن يؤدي إلى حرب داخلية".واختتم اسعيد حديثه بالتأكيد: "اليوم موسكو هي روما الثالثة ولا يمكن للكنائس التخلي عنها بهذه السهولة".
https://sarabic.ae/20250418/خبير-استراتيجي-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-إلى-القدس-هو-دعم-أوروبي-لأوكرانيا-1099671693.html
https://sarabic.ae/20250418/زعيم-المعارضة-في-مولدوفا-ساندو-تستخدم-أساليب-التفرقة-ضد-شعبها-1099674080.html
https://sarabic.ae/20250418/رئيس-أساقفة-سبسطية-للروم-الأرثوذكس-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-إلى-القدس-عمل-عدائي-ومدان--1099667663.html
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مولدوفا, روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
مولدوفا, روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث تاريخي: منع رئيس أساقفة مالدوفا استهداف للكنيسة الأرثوذكسية

12:20 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد.
 احتفال النار المقدسة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس في 15 أبريل 2023 عشية عيد الفصح الأحد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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تحدث الباحث الأرثوذكسي والتاريخي في الأردن، يعقوب اسعيد، عن قرار السلطات المولدوفية، منع رئيس أساقفة مولدوفا من السفر، للمشاركة في مراسم "النار المقدسة"، إذ أكد أن "الغاية من وراء ذلك هو أن يظهر ممثل الكنيسة الرومانية، أمام الشعب المولدوفي بأنه من أتى بالنور المقدس من كنيسة القيامة في القدس".
وأضاف اسعيد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "وأن الذي تأخذون منه النور الذي تأخذون منه الحياة الذي تأخذون منه الإيمان هو الكنيسة الرومانية، وليست الكنيسة المولدوفية التاريخية التي تتبع لبطريركية موسكو".

وأشار اسعيد إلى" تزامن هذه المواقف الاستفزازية مع تقييد لكثير من ممثلي الأقاليم والكنيسة المولدوفية التابعة لبطريركية موسكو".

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وأضاف اسعيد: "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هي بطريركية يتبع لها رئاسة أساقفة موجودة في مولدوفا، لكن في عام 1992 أنشأت بطريركية رومانيا، كنيسة "بيساربيا" في مالدوفا التي لديها أيضا رئاسة أساقفة، لكن التاريخ الأرثوذكسي الموجود في مالدوفا قريب جدا وهو"ابن" تاريخ وإرث الكنيسة الروسية، وهذا يتجلى في طريقة بناء الكنائس، وفي الطقوس الدينية، وفي التراتبية الموجودة في الكنيسة الأرثوذكسية".

وحول مدى انعكاس هذه السياسات الاستفزازية بما في ذلك إلغاء التعليم باللغة الروسية وإغلاق القنوات التلفزيونية ذات الصلة بروسيا، على الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية التي تحظى بتأييد شعبي واسع، قال اسعيد: "أعتقد أن الإيمان الأرثوذكسي المرتبط بالأرض الموجود لدى الشعب الأرثوذكسي في مولدوفا لا يمكن تغييره بسهولة، أو إجبار الناس على اتباع كنيسة متزامنة مع الحكم السياسي أو متناسقة مع الحكم السياسي الموجود في مولدوفا، لأنه من المعروف أن الحكم السياسي يمكن أن يعمل مع الإيمان، لكن في حال عمل ضد الإيمان سيزول".

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وتابع: "تاريخيا، الكنيسة الإيمان يبقيان، وهم يزولون، لأن السياسة متغيرة دائما بينما الإيمان ثابت، ولذلك أعتقد أن هذه الأفعال ممكن أن تحجم من دور الرعائي للكنيسة المولدوفية التابعة لبطريركية موسكو، لكن لا أعتقد أن الشعب الأرثوذكسي بسهولة يتخلى عن تاريخه وعن وعن التراتبية الكنسية في بطريركيته ورئاسة أساقفته في مولدوفا".
وردا على سؤال حول عواقب هذه التصرفات الاستفزازية، ومدى تورط الغرب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، أشار اسعيد إلى أن "العواقب الكنسية من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل بين بطريركية موسكو، وبطرياركية رومانيا، بسبب استخدام الأخيرة في التعدي على بطرياركية موسكو، كما حدث أيضا من بطريركية قسطنطينية عندما اعترف بالكنيسة المنشقة في أوكرانيا".

وأضاف: "الأمر هو ذاته، أعتقد أن بطريركية رومانيا ليس لديها أي مصلحة في الصدام مع بطريركية موسكو، لأن قطع الشراكة أمر مزعج يعوق التبادل بين الكنائس والاحترام فيما بينها".

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وحول امكانية تأثير هذه السياسات المستفزة في تحويل مولدوفا إلى نسخة من أوكرانيا، قال أسعيد: "إذا استمر الصدام بهذا الشكل، أعتقد أن مولدوفا ستكون أولا بمواجهة صدام داخلي سينجم عنه تقسيم على المدى المتوسط، ومن الممكن أيضا أن يؤدي إلى حرب داخلية".
وأضاف: "نحن لا نعرف إلى أين تتجه الأمور في مولدوفا، لكن الكنيسة بحاجة الاَن إلى عقد مجامع لحل هذه المشكلات التي يستخدمها الغرب سياسيا لكسر هيمنة كرسي روما الثالثة وهو كرسي موسكو الذي يعتبره الأرثوذكس المرجعية الروحية الأكثر قوة اليوم، وذلك بعد خسارة روما والقسطنطينية في عصور سابقة".
واختتم اسعيد حديثه بالتأكيد: "اليوم موسكو هي روما الثالثة ولا يمكن للكنائس التخلي عنها بهذه السهولة".
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