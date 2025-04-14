https://sarabic.ae/20250414/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مولدوفيا-خطط-لتنفيذ-هجمات-إرهابية-في-روسيا-بأوامر-من-كييف-1099517849.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مولدوفيا خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بأوامر من كييف

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مولدوفيا خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بأوامر من كييف

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، اعتقال أحد عملاء الاستخبارات الأوكرانية، المواطن المولدوفي يفغيني كوردوغلو، في كيرتش. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T05:39+0000

2025-04-14T05:39+0000

2025-04-14T06:37+0000

روسيا

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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتهم كان يخطط لتفجير محطة ضخ المياه في المدينة، كما كان ينقل إلى كييف بيانات حول نشر المعدات العسكرية الروسية، ومواقع الدفاع الجوي ونتائج الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، ومعلومات حول مرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم.ويواصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اتخاذ إجراءات لتحديد هوية عملاء الاستخبارات الأوكرانية، المتورطين في أعمال تخريب وإرهاب على أراضي شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة في بيان: "وقد ثبت أنه في أبريل/نيسان 2024، قام المدعى عليه، من خلال الإنترنت، بتأسيس تعاون سري بشكل استباقي مع ممثل من الاستخبارات الأوكرانية، والذي قام بناء على تعليماته بجمع ونقل معلومات، بما في ذلك مواد الصور والفيديو، بشأن مواقع نشر المعدات العسكرية، ومواقع الدفاع الجوي الروسي، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم، وكذلك نتائج الضربات الصاروخية للعدو".وتقوم إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بالتحقيق في قضية جنائية تتعلق بعمل إرهابي وحيازة أو نقل أو بيع أو تخزين أو نقل أو شحن متفجرات؟ أو أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، المواطن المولدوفي ماريوس برونيانو، الذي قاتل سابقًا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية والذي وصل إلى روسيا من مولدوفا عبر لاتفيا بالقنابل لارتكاب هجمات إرهابية.إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو

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