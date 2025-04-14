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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مولدوفيا خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بأوامر من كييف
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مولدوفيا خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بأوامر من كييف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، اعتقال أحد عملاء الاستخبارات الأوكرانية، المواطن المولدوفي يفغيني كوردوغلو، في كيرتش. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T05:39+0000
2025-04-14T06:37+0000
روسيا
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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتهم كان يخطط لتفجير محطة ضخ المياه في المدينة، كما كان ينقل إلى كييف بيانات حول نشر المعدات العسكرية الروسية، ومواقع الدفاع الجوي ونتائج الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، ومعلومات حول مرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم.ويواصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اتخاذ إجراءات لتحديد هوية عملاء الاستخبارات الأوكرانية، المتورطين في أعمال تخريب وإرهاب على أراضي شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة في بيان: "وقد ثبت أنه في أبريل/نيسان 2024، قام المدعى عليه، من خلال الإنترنت، بتأسيس تعاون سري بشكل استباقي مع ممثل من الاستخبارات الأوكرانية، والذي قام بناء على تعليماته بجمع ونقل معلومات، بما في ذلك مواد الصور والفيديو، بشأن مواقع نشر المعدات العسكرية، ومواقع الدفاع الجوي الروسي، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم، وكذلك نتائج الضربات الصاروخية للعدو".وتقوم إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بالتحقيق في قضية جنائية تتعلق بعمل إرهابي وحيازة أو نقل أو بيع أو تخزين أو نقل أو شحن متفجرات؟ أو أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، المواطن المولدوفي ماريوس برونيانو، الذي قاتل سابقًا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية والذي وصل إلى روسيا من مولدوفا عبر لاتفيا بالقنابل لارتكاب هجمات إرهابية.إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
https://sarabic.ae/20250327/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الاستخبارات-الأوكرانية-تجند-أشخاصا-في-روسيا-عبر-مؤسسة-راند-1098991090.html
https://sarabic.ae/20250310/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تحديد-هوية-جاسوسين-آخرين-يعملان-تحت-غطاء-السفارة-البريطانية-في-موسكو-1098544450.html
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مولدوفيا خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا بأوامر من كييف

05:39 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 06:37 GMT 14.04.2025)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، اعتقال أحد عملاء الاستخبارات الأوكرانية، المواطن المولدوفي يفغيني كوردوغلو، في كيرتش.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتهم كان يخطط لتفجير محطة ضخ المياه في المدينة، كما كان ينقل إلى كييف بيانات حول نشر المعدات العسكرية الروسية، ومواقع الدفاع الجوي ونتائج الضربات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، ومعلومات حول مرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم.
ويواصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اتخاذ إجراءات لتحديد هوية عملاء الاستخبارات الأوكرانية، المتورطين في أعمال تخريب وإرهاب على أراضي شبه جزيرة القرم.
العميل من مواليد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، من مواليد قرية سيسميتشيوي، جمهورية مولدوفا، مدينة فولكانستي، وقد أُدين سابقًا بارتكاب سرقة على أراضي أوكرانيا، وفقًا للتقرير.
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وقالت الوزارة في بيان: "وقد ثبت أنه في أبريل/نيسان 2024، قام المدعى عليه، من خلال الإنترنت، بتأسيس تعاون سري بشكل استباقي مع ممثل من الاستخبارات الأوكرانية، والذي قام بناء على تعليماته بجمع ونقل معلومات، بما في ذلك مواد الصور والفيديو، بشأن مواقع نشر المعدات العسكرية، ومواقع الدفاع الجوي الروسي، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم، وكذلك نتائج الضربات الصاروخية للعدو".
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قدم الجاني بعد اعتقاله، إحداثيات مخبأ تم فيه ضبط عبوة ناسفة محلية الصنع ذات تأثير انفجاري شديد، تتكون من مادة متفجرة بلاستيكية تزن 400 غرام، وصاعق كهربائي ومؤقت.، كان من المفترض أن تستخدم لتفجير محطة ضخ مياه في مدينة كيرتش".
وتقوم إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بالتحقيق في قضية جنائية تتعلق بعمل إرهابي وحيازة أو نقل أو بيع أو تخزين أو نقل أو شحن متفجرات؟ أو أجهزة متفجرة بشكل غير قانوني.
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وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "المعتقل اعترف بالجريمة ويتعاون بشكل نشط مع التحقيق".
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، المواطن المولدوفي ماريوس برونيانو، الذي قاتل سابقًا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية والذي وصل إلى روسيا من مولدوفا عبر لاتفيا بالقنابل لارتكاب هجمات إرهابية.
إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
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