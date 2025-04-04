https://sarabic.ae/20250404/إحباط-هجوم-إرهابي-خططت-له-كييف-على-سكن-للطلاب-العسكريين-في-مقاطعة-موسكو-1099207748.html

إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو

إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو واعتقال عسكري روسي شارك في الإعداد له. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T07:59+0000

2025-04-04T07:59+0000

2025-04-04T08:32+0000

روسيا

وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139075_0:8:1253:713_1920x0_80_0_0_f655b20b16f30eb18018832edd61d6a8.jpg

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو عملاً إرهابياً خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأشار البيان إلى أنه قد تم العثور في معدات الاتصالات الخاصة بالمحتجز، على مراسلات مع أحد الموجّهين الأوكرانيين، تتناول تفاصيل الجريمة المخطط لها.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "الإدارة الرئيسية للتحقيقات العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية، فتحت قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة 30 (التحضير لارتكاب جريمة والشروع في ارتكاب الجريمة)، والجزء الأول من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي)، والمادة 222.1 (التخزين غير القانوني للمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة)، من القانون الجنائي الروسي".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 28 مارس/آذار، مقطع فيديو لاعتقال مواطن روسي كان، بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، يعد لتفجير في مكان مزدحم في موسكو.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال متروبوليت سيمفيروبول والقرم

https://sarabic.ae/20250327/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الاستخبارات-الأوكرانية-تجند-أشخاصا-في-روسيا-عبر-مؤسسة-راند-1098991090.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية