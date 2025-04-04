https://sarabic.ae/20250404/إحباط-هجوم-إرهابي-خططت-له-كييف-على-سكن-للطلاب-العسكريين-في-مقاطعة-موسكو-1099207748.html
إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو واعتقال عسكري روسي شارك في الإعداد له. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T07:59+0000
2025-04-04T07:59+0000
2025-04-04T08:32+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو عملاً إرهابياً خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأشار البيان إلى أنه قد تم العثور في معدات الاتصالات الخاصة بالمحتجز، على مراسلات مع أحد الموجّهين الأوكرانيين، تتناول تفاصيل الجريمة المخطط لها.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "الإدارة الرئيسية للتحقيقات العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية، فتحت قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة 30 (التحضير لارتكاب جريمة والشروع في ارتكاب الجريمة)، والجزء الأول من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي)، والمادة 222.1 (التخزين غير القانوني للمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة)، من القانون الجنائي الروسي".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 28 مارس/آذار، مقطع فيديو لاعتقال مواطن روسي كان، بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، يعد لتفجير في مكان مزدحم في موسكو.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال متروبوليت سيمفيروبول والقرم
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو
07:59 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 08:32 GMT 04.04.2025)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على سكن للطلاب العسكريين في مقاطعة موسكو واعتقال عسكري روسي شارك في الإعداد له.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو عملاً إرهابياً خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وتابع البيان: "تم اعتقال عسكري في وزارة الدفاع الروسية، جندته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لتورطه في التحضير لعمل إرهابي في سكن للطلاب العسكريين".
وأشار البيان إلى أنه قد تم العثور في معدات الاتصالات الخاصة بالمحتجز، على مراسلات مع أحد الموجّهين الأوكرانيين، تتناول تفاصيل الجريمة المخطط لها.
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "الإدارة الرئيسية للتحقيقات العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية، فتحت قضية جنائية بموجب الجزء الأول من المادة 30 (التحضير لارتكاب جريمة والشروع في ارتكاب الجريمة)، والجزء الأول من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي)، والمادة 222.1 (التخزين غير القانوني للمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة)، من القانون الجنائي الروسي".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، في 28 مارس/آذار، مقطع فيديو لاعتقال مواطن روسي كان، بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، يعد لتفجير في مكان مزدحم في موسكو.