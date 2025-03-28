جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation/
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نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، مقطع فيديو لاعتقال مواطن روسي كان، بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، يعد لتفجير في مكان مزدحم في موسكو.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، عن اعتقال مواطن روسي، من مواليد عام 1972، كان يخطط لتفجير مبنى إداري في موسكو لصالح الاستخبارات الأوكرانية؛ وعثر بحوزته على قنبلة تزن خمسة كيلوغرامات. ويظهر الفيديو لحظة اعتقال المجرم واعترافه.
📹 إحباط مخطط تفجير في موسكو واعتقال منفذه— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 28, 2025
نشرت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو يوثق اعتقال مواطن روسي كان يخطط لتنفيذ تفجير في مكان مزدحم في موسكو، بتكليف من الاستخبارات الأوكرانية.
ووفقًا للتحقيقات، فقد قام المشتبه به بجمع معلومات استخباراتية حول أحد مراكز تقديم… pic.twitter.com/Ht7VehlKH6
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تلقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي معلومات حول استخدام الاستخبارات الأوكرانية مؤسسة "راند" الأمريكية المؤثرة للقيام بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".