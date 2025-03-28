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القوات الروسية تحرر بلدة غوغوليفكا في مقاطعة كورسك
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، مقطع فيديو لاعتقال مواطن روسي كان، بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، يعد لتفجير في مكان مزدحم في... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T08:15+0000
2025-03-28T08:15+0000
روسيا
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وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، عن اعتقال مواطن روسي، من مواليد عام 1972، كان يخطط لتفجير مبنى إداري في موسكو لصالح الاستخبارات الأوكرانية؛ وعثر بحوزته على قنبلة تزن خمسة كيلوغرامات. ويظهر الفيديو لحظة اعتقال المجرم واعترافه. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تلقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي معلومات حول استخدام الاستخبارات الأوكرانية مؤسسة "راند" الأمريكية المؤثرة للقيام بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال متروبوليت سيمفيروبول والقرم
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو... فيديو

08:15 GMT 28.03.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، مقطع فيديو لاعتقال مواطن روسي كان، بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، يعد لتفجير في مكان مزدحم في موسكو.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، عن اعتقال مواطن روسي، من مواليد عام 1972، كان يخطط لتفجير مبنى إداري في موسكو لصالح الاستخبارات الأوكرانية؛ وعثر بحوزته على قنبلة تزن خمسة كيلوغرامات. ويظهر الفيديو لحظة اعتقال المجرم واعترافه.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أن استخبارات كييف وتحت غطاء مؤسسة "راند" الأمريكية تقوم بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تلقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي معلومات حول استخدام الاستخبارات الأوكرانية مؤسسة "راند" الأمريكية المؤثرة للقيام بعمليات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال متروبوليت سيمفيروبول والقرم
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