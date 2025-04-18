https://sarabic.ae/20250418/الكنيسة-الأرثوذكسية-الروسية-تدين-كيشينوف-لتعطيلها-رحلة-رئيس-الأساقفة-ماركل-فاليشستي--1099661363.html
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين مولدوفا لتعطيلها رحلة رئيس الأساقفة إلى القدس
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين مولدوفا لتعطيلها رحلة رئيس الأساقفة إلى القدس
سبوتنيك عربي
أدانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تصرفات السلطات المولدوفية، التي منعت رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، من المشاركة في مراسم النار... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T07:07+0000
2025-04-18T07:07+0000
2025-04-18T07:22+0000
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وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مولدوفا، فلاديمير ليغويدا: "قرار فظيع تمامًا من قبل السلطات المولدوفية، وهو قرار متعمد من قبل السلطات المولدوفية وتنمّر مقصود على مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا، الطائفة الدينية لغالبية المولدوفيين. حرمان الناس من فرصة لمس الضريح المقدس، الذي تم تسليمه من مدينة القدس القديمة يوم السبت المقدس!".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات المولدوفية لم تسمح فعليا لرئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة في قداس "النور المقدس"، بعد أن قامت بتفتيشه قبل إقلاع الطائرة.وكان من المفترض أن يسافر وفدان من رجال الدين من مولدوفا إلى إسرائيل، هذا العام، ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، وكذلك مطرانية بيسارابيا التابعة للكنيسة الرومانية.الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتوحد 70% من سكان مولدوفا وبريدنيستروفيه. وتنقسم الكنيسة إلى 6 أبرشيات ويبلغ عدد رعاياها نحو 1300 رعية.
https://sarabic.ae/20250418/مولدوفا-تمنع-ممثل-الكنيسة-الأرثوذكسية-من-السفر-للمشاركة-في-مراسم-النار-المقدسة-1099660988.html
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العالم, روسيا, مولدوفا
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين مولدوفا لتعطيلها رحلة رئيس الأساقفة إلى القدس
07:07 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 07:22 GMT 18.04.2025)
أدانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تصرفات السلطات المولدوفية، التي منعت رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، من المشاركة في مراسم النار المقدسة في القدس.
وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مولدوفا، فلاديمير ليغويدا: "قرار فظيع تمامًا من قبل السلطات المولدوفية، وهو قرار متعمد من قبل السلطات المولدوفية وتنمّر مقصود على مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا، الطائفة الدينية لغالبية المولدوفيين. حرمان الناس من فرصة لمس الضريح المقدس، الذي تم تسليمه من مدينة القدس القديمة يوم السبت المقدس!".
وتابع: "مستشارو السلطات المولدوفية البعيدين عن المسيحية بشكل واضح، يعتقدون أنهم سيحلون بهذا الأمر بعض المشاكل السياسية. هل تعتقدون أنكم ستفصلون الناس عن المسيح، وتمنعونهم من الابتهاج بعيد الفصح؟ لا، بل على حد تعبير النبي داوود، أنتم أنفسكم ستسقطون في الحفرة التي تحفرونها للآخرين".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات المولدوفية لم تسمح فعليا لرئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ماركل فاليشستي، بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة في قداس "النور المقدس"، بعد أن قامت بتفتيشه قبل إقلاع الطائرة.
وكان من المفترض أن يسافر وفدان من رجال الدين من مولدوفا إلى إسرائيل، هذا العام، ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية، وكذلك مطرانية بيسارابيا التابعة للكنيسة الرومانية.
الكنيسة الأرثوذكسية في مولدوفا هي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتوحد 70% من سكان مولدوفا وبريدنيستروفيه. وتنقسم الكنيسة إلى 6 أبرشيات ويبلغ عدد رعاياها نحو 1300 رعية.