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https://sarabic.ae/20250418/زعيم-المعارضة-في-مولدوفا-ساندو-تستخدم-أساليب-التفرقة-ضد-شعبها-1099674080.html
زعيم المعارضة في مولدوفا: ساندو تستخدم أساليب التفرقة ضد شعبها
زعيم المعارضة في مولدوفا: ساندو تستخدم أساليب التفرقة ضد شعبها
سبوتنيك عربي
ندد إيلان شاور، زعيم كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا، اليوم الجمعة، بتعطيل السلطات المولدوفية لسفر ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T11:43+0000
2025-04-18T11:43+0000
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النار المقدسة
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وقال شاور في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيسة مولدوفا مايا ساندو، تخشى من الكنيسة والإيمان الذي يوحد الشعب".وقال شاور: "ساندو تخشى من الكنيسة والإيمان الذي يوحّد الشعب، لأن الشعب المؤمن لا يمكن كسره، أما هي وأصحابها فيهدفون إلى الاستعباد والتفرقة، حتى لا يعترض أحد".وأشار شاور إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ستواصل مهمتها، رغم محاولات ساندو، بالقول: "أضمن لكم أن الشعب دائماً سيكون لديه من يسانده، ولن تتراجع الكنيسة عن مهمتها في إنقاذ الأرواح". وشدد زعيم الكتلة المعارضة في مودلوفا على أن كتلة "النصر" ستواصل المطالبة بمحاسبة السلطة عن كل ما تفعله ضد شعبها".
https://sarabic.ae/20250418/رئيس-أساقفة-سبسطية-للروم-الأرثوذكس-منع-مطران-مولدوفا-من-الوصول-إلى-القدس-عمل-عدائي-ومدان--1099667663.html
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العالم, مولدوفا, روسيا, النار المقدسة, القدس
العالم, مولدوفا, روسيا, النار المقدسة, القدس

زعيم المعارضة في مولدوفا: ساندو تستخدم أساليب التفرقة ضد شعبها

11:43 GMT 18.04.2025
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik . Miroslav Rotar
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ندد إيلان شاور، زعيم كتلة "النصر" المعارضة في مولدوفا، اليوم الجمعة، بتعطيل السلطات المولدوفية لسفر ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية إلى القدس، للمشاركة في مراسم قداس "النور المقدس".
وقال شاور في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيسة مولدوفا مايا ساندو، تخشى من الكنيسة والإيمان الذي يوحد الشعب".

ووفقاً لشاور، أوقفت السلطات رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، الذي يمثل مطران مولدوفا، حيث خضع لتفتيش دقيق، الأمر الذي منعه من السفر إلى إسرائيل، لحضور مراسم قداس "النور المقدس".

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس: منع مطران مولدوفا من الوصول إلى القدس عمل عدائي ومدان
08:46 GMT
وقال شاور: "ساندو تخشى من الكنيسة والإيمان الذي يوحّد الشعب، لأن الشعب المؤمن لا يمكن كسره، أما هي وأصحابها فيهدفون إلى الاستعباد والتفرقة، حتى لا يعترض أحد".

وأكد شاور أن هذا الأسلوب هو تكتيك مألوف لساندو، قائلا: "في البداية، يتم اختبار رد الفعل من خلال أفعال صغيرة، ثم تأتي الضغوط الأكبر".

وأشار شاور إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية المولدوفية ستواصل مهمتها، رغم محاولات ساندو، بالقول: "أضمن لكم أن الشعب دائماً سيكون لديه من يسانده، ولن تتراجع الكنيسة عن مهمتها في إنقاذ الأرواح".
وشدد زعيم الكتلة المعارضة في مودلوفا على أن كتلة "النصر" ستواصل المطالبة بمحاسبة السلطة عن كل ما تفعله ضد شعبها".
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