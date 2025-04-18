https://sarabic.ae/20250418/وزير-لبناني-سابق-منع-رئيس-أساقفة-بالتي-وفالستي-من-السفر-إلى-القدس-حجز-للحريات-الشخصية-الدينية--1099674750.html
وزير لبناني سابق: منع رئيس أساقفة بالتي وفالستي من السفر إلى القدس حجز للحريات الشخصية الدينية
وزير لبناني سابق: منع رئيس أساقفة بالتي وفالستي من السفر إلى القدس حجز للحريات الشخصية الدينية
سبوتنيك عربي
تطرق وزير الدولة اللبناني الأسبق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، إلى منع رئيس أساقفة بالتي وفالستي في مولدوفا من السفر إلى القدس، معتبراً أنّ "هذا التصرّف... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T12:05+0000
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وشدّد تويني في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" على أنّ "نكران وجود هذه الأديان والشعوب يصبّ في مصلحة إسرائيل السياسية البعيدة في جميع أنحاء المعمورة".وختم تويني، قائلا إنّ "هذا التصرف هو حجز لحريات الأفراد والمؤسسات الدينية ومخالف لشرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، مشيراً إلى "إمكانية تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية في هذا الخصوص".ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة بالتي وفالستي، من السفر إلى القدس، حيث كان من المفترض أن يذهب للمشاركة بمراسم قداس "النور المقدس" وجلب النار إلى الكنيسة في مولدوفا، التي تنقل إلى مختلف الكنائس الأرثوذكسية في العالم بمناسبة عيد الفصح.وفي الوقت ذاته، منحت السلطات المولدوفية الضوء الأخضر لجلب النار المقدسة إلى كيشينوف عبر ممثلين عن الكنيسة البيسارابية، التي تتبع بطريركية رومانيا، ما أثار تساؤلات حول الوضع الديني والسياسي في البلاد.
https://sarabic.ae/20250418/زعيم-المعارضة-في-مولدوفا-ساندو-تستخدم-أساليب-التفرقة-ضد-شعبها-1099674080.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم
وزير لبناني سابق: منع رئيس أساقفة بالتي وفالستي من السفر إلى القدس حجز للحريات الشخصية الدينية
12:05 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 18.04.2025)
حصري
تطرق وزير الدولة اللبناني الأسبق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، إلى منع رئيس أساقفة بالتي وفالستي في مولدوفا من السفر إلى القدس، معتبراً أنّ "هذا التصرّف بمثابة تضييق قمعي لإدخال المصالح والأهداف السياسية في أمور العبادة التي تتمتع بها شعوب الشرق منذ الأزل في تبادل الشعلة المقدسة.
وشدّد تويني في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" على أنّ "نكران وجود هذه الأديان والشعوب يصبّ في مصلحة إسرائيل السياسية البعيدة في جميع أنحاء المعمورة".
وإذ اعتبر أنّ هذه الممارسة القمعية هي حجز للحريات الشخصية الدينية في العالم، لفت إلى أنّ "القوة المسيطرة التي تمارس هذا النوع من القمع هي قوة في حالة مأزومة سياسيا وأخلاقيا مما يجعل التساؤل في محله عن ديمومة ووجود هذه السيطرة غير الشرعية على القدس التي هي القبلة الثانية للمسلمين والمسيحيين".
وختم تويني، قائلا إنّ "هذا التصرف هو حجز لحريات الأفراد والمؤسسات الدينية ومخالف لشرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، مشيراً إلى "إمكانية تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية في هذا الخصوص".
ومنعت السلطات المولدوفية المطران ماركل فاليشستي، رئيس أساقفة بالتي وفالستي، من السفر إلى القدس، حيث كان من المفترض أن يذهب للمشاركة بمراسم قداس "النور المقدس" وجلب النار إلى الكنيسة في مولدوفا، التي تنقل إلى مختلف الكنائس الأرثوذكسية في العالم بمناسبة عيد الفصح.
ووفقًا للتقارير، تعرض الأسقف ماركل لتفتيش دقيق في مطار كيشينوف، وبعد إقلاع الطائرة المتجهة إلى تل أبيب، أعيد إلى ممثل الكنيسة الأرثوذكسية جواز سفره، ما منعه من الذهاب إلى وجهته.
وفي الوقت ذاته، منحت السلطات المولدوفية الضوء الأخضر لجلب النار المقدسة إلى كيشينوف عبر ممثلين عن الكنيسة البيسارابية، التي تتبع بطريركية رومانيا، ما أثار تساؤلات حول الوضع الديني والسياسي في البلاد.